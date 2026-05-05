Wykres dnia 📈 Czy ropa wzrośnie do 150 USD? Enverus ostrzega przed skokiem (05.05.2026)

Kontrakty na ropę Brent (OIL) nieco spadają się po poniedziałkowym skoku, kiedy inwestorzy reagowali paniką na ponowną eskalację między USA a Iranem. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth ma dzisiaj zorganizować konferencję prasową, co rynek będzie śledził pod kątem dalszych sygnałów eskalacji - kontrakty mogą pozostać zmienne. Ropa Brent spadła do około 113 USD za baryłkę, po wzroście prawie 6% w poniedziałek. Setki statków gromadzą się w pobliżu Dubaju, a niektóre jednostki omijają Cieśninę Ormuz w reakcji na działania Iranu zmierzające do rozszerzenia strefy kontroli.

Mohammad Bagher Qalibaf, przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ostrzegł, że Iran „jeszcze nawet nie zaczął” działań w sporze o Cieśninę Ormuz. „Doskonale wiemy, że utrzymanie obecnego status quo jest dla Ameryki nie do zaakceptowania; podczas gdy my jeszcze nawet nie zaczęliśmy”, pisał na platformie X. Korea Południowa rozważa przyłączenie się do koalicji państw zabezpieczających swobodną żeglugę przez Ormuz, a Iran oficjalnie nie przyznał się ani nie zaprzeczył atakom na hub ropy w Fudżajra.

