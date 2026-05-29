Dziś poznamy wstępne dane o inflacji z kluczowych regionów Niemiec a ostateczie na poziomie całego kraju (14:30), co w kontekście rosnących oczekiwań na podwyżkę stóp w Europejskim Banku Centralnym naturalnie kieruje uwagę inwestorów w stronę eurodolara. Jeśli EBC rzeczywiście zdecydouje się na podniesienie stóp, w któtkim terminie euro mogloby zyskać, choć z drugiej strony bank zaryzykuje tym ruchem osłabienie gospodarki "kosztem" udanej walki z inflacją. Z drugiej strony brak podwyżki stóp, której rynki są niemal pewne może osłabić euro i ciążyć eurodolarowi, który notowany jest w ciekawej formacji technicznej.
Analiza techniczna (interwał D1)
Na wykresie dziennym EURUSD pozostaje w średnioterminowej konsolidacji w formacji symetrycznego trójkąta, która buduje się od marca. Kurs znajduje się obecnie bardzo blisko wierzchołka formacji, co sugeruje, że rynek zbliża się do momentu wybicia i silniejszego ruchu kierunkowego.
Cena oscyluje wokół EMA 50 (1,1695) oraz EMA 200 (1,1670).
- Obie średnie znajdują się bardzo blisko siebie, co potwierdza brak wyraźnego trendu i przejście rynku w fazę równowagi.
- Kurs utrzymuje się nieznacznie poniżej EMA 50, ale powyżej EMA 200, co wskazuje na neutralny układ techniczny.
Górne ograniczenie trójkąta przebiega obecnie w okolicach 1,1680-1,1700, natomiast dolne wsparcie znajduje się przy 1,1630-1,1650. Rynek kilkukrotnie respektował oba ograniczenia:
- szczyty z kwietnia i maja zatrzymywały się przy linii oporu,
- minima z marca i maja budowały linię wsparcia.
Z technicznego punktu widzenia wybicie z takiej formacji często prowadzi do dynamicznego ruchu, zwłaszcza gdy następuje blisko jej wierzchołka. MACD pozostaje poniżej linii równowagi, ale histogram wyraźnie zmniejsza wartości ujemne Oznacza to:
- wygasanie wcześniejszego momentum spadkowego,
- możliwość pojawienia się sygnału kupna przy przecięciu linii MACD od dołu.
Nie jest to jeszcze jednoznaczny sygnał wzrostowy, ale presja podaży wyraźnie słabnie. RSI znajduje się w pobliżu 48 pkt, czyli praktycznie na poziomie neutralnym i pozostawia przestrzeń zarówno do wybicia górą, jak i do ruchu spadkowego. Kluczowe poziomy to obecnie 1,164-1,165 tj. dolne ograniczenia trójkąta i opory tj. 1,168 - 1,17 (górne ograniczenie formacji). Przełamanie strefy 1,1700 oraz zamknięcie świecy dziennej ponad górnym ograniczeniem trójkąta byłoby pierwszym poważnym sygnałem powrotu kupujących. W takim układzie rynek mógłby skierować się najpierw w okolice 1,1760, a następnie testować kwietniowe szczyty przy 1,1820-1,1850. Jeżeli kurs nie zdoła pokonać górnej linii oporu i wybije dołem wsparcie w rejonie 1,1640, wzrośnie ryzyko ruchu w kierunku 1,1600, a następnie 1,1540. Takie wybicie byłoby dodatkowo wspierane przez utrzymujący się poniżej zera MACD. Podsumowując, technicznie EURUSD znajduje się obecnie w punkcie równowagi. Najważniejszym elementem wykresu jest zawężający się trójkąt symetryczny, który sugeruje zbliżające się silniejsze wybicie. Dopóki kurs pozostaje pomiędzy 1,1640 a 1,1700, przewaga żadnej ze stron nie jest wyraźna, jednak wygasające momentum spadkowe na MACD lekko zwiększa szanse na próbę wybicia górą w najbliższych sesjach.
Źródło: xStation5
