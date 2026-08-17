Kurs EURUSD wznawia dynamiczne wzrosty po weekendzie (+0,3%) i podchodzi pod psychologiczny poziom 1,1600 po raz pierwszy or 2 miesięcy. Rynek coraz agresywniej redukuje oczekiwania wobec jastrzębiej polityki Fed, a geopolityczna premia na dolarze topnieje w obliczu serii rozczarowujących danych z USA.

Analiza techniczna: EURUSD (D1)

Po przestoju w pierwszej połowie sierpnia, EURUSD podejmuje próbę przełamania konsolidacji i wybija się powyżej 100- i 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100/ciemny fiolet; EMA10/żółty). Para zyskała od piątku blisko 0,6%, rozpoczynając tym samym test wyznaczonego w czerwcu oporu. RSI stoi już w przedsionku granicy wykupienia (tj. powyżej 70; aktualnie przy 65), co może ograniczyć ekspansję powyżej psychologicznego poziomu 1,1600, zwłaszcza w obliczu braku dodatkowego impulsu ze strony danych makroekonomicznych (inflacja ze Strefy Euro dopiero w środę, PMI w piątek).

Kluczowa będzie dzisiejsza sesja. Zamknięcie powyżej 1,1600 powinno zabezpieczyć nowoodkryty trend wzrostowy nawet w przypadku mało prawdopodobnych, anty-euro niespodzianek (wyraźnie słabsze od oczekiwań HICP czy PMI). Z kolei jeśli kurs zawróci w okolice piątkowego zamknięcia, wówczas dalsza słabość dolara będzie zależeć od kolejnych sygnałów z gospodarki USA, a EURUSD powinien utrzymać się w zakresie 1,1550 - 1,1600.

Źródło: xStation5

Oczekiwania wobec Fed szukają nowego dna

Kluczowym motorem wzrostów na EURUSD jest spadek oczekiwań wobec podwyżek stóp procentowych w USA. Ostatnie dwa tygodnie dostarczyły serię rozczarowujących danych makro, które odebrały jastrzębiom w Fed argumenty do forsowania wyższych stóp. Zatrudnienie wg NFP nieoczekiwanie spadło w lipcu o ok. 20 tys. Etatów, inflacja bazowa spadła do najniższego poziomu od 2021 roku, a konsument dostał zadyszki w obliczu podwyższonych cen na stacjach benzynowych (nieoczekiwany spadek sprzedaży detalicznej o 0,6% m/m).

Inflacja w USA hamuje zarówno po stronie konsumentów (CPI), jak i producentów (PPI). Co ważne, spadek tempa wzrostu cen tyczy się również mniej zmiennych i mniej wrażliwych na wahań ropy sektorów (inflacja bazowa, core, dolny panel). Źródło: XTB Research, dane Macrobond

Po takim rozdaniu rynek, który pierwotnie zrobił za Fed “brudną robotę” w postaci zacieśniania warunków finansowych pomimo nieruchomych stóp proc. (wyższe rentowności, korekta na rynku akcji) odwrócił kota ogonem i przeszedł do ofensywy. Implikowana przez swapy szansa na podwyżkę przed końcem 2026 roku stopniała w ciągu tygodnia z pewnością do 85%, a jeszcze niedawno wyceniany w pełni wrzesień to niecałe 30% szans. Do przetasowania doszło również na rynku długu. 10-latki w USA znajdują się 7 pb poniżej szczyty z końcówki lipca, a odbijający spread rentowności między Niemcami a USA zadział jak trampolina dla notowań EURUSD.

Spada oczekiwana trajektoria podwyżek stóp procentowych w USA (teraz: czerwony, tydzień temu: niebieski, 4 tyg. temu: szary). Wykres przedstawia ilość wycenianych przez rynek podwyżek na dane posiedzenie Fed (pierwsza podwyżka wyceniona w pełni dopiero na styczeń 2027). Źródło: XTB Research, dane Bloomberg

Spread rentowności między 10-latkami w Niemczech i USA (dolny panel, czerwony) zaoferował wsparcie dla dalszych wzrostów na EURUSD. Źródło: XTB Research, dane Bloomberg

Rynek redukuje pozycje krótkie na EURUSD

Obok ruchów na rynku spot widać również wyraźne przetasowanie na rynku instrumentów pochodnych, które świadczy o zmianie długoterminowego sentymentu inwestorów wobec głównej pary walutowej. O ile pozycje spekulacyjne netto według danych CFTC wziąć wskazują na przewagę shortów, to na rynku opcji obserwujemy znaczny spadek premii, jaką inwestorzy płacą za zabezpieczanie się przed spadkami na EURUSD. Wynika to w dużej mierze z przeniesienia się uwagi rynków z ropy na Fed i lokalne dane makro. Ponadto, choć brent wciąż handluje przy blisko 90 dolarach za baryłkę, to sama zmienność na notowaniach spadła, a bardziej wrażliwy na ryzyko cen energii EBC (nie tylko ropy, ale również gazu), ma aktualnie więcej argumentów do podwyżek niż Fed.

Wystandaryzowany kurs EURUSD (niebieski) oraz Real Skew (pomarańczowy). Ujemne wartości SKEW wskazują na to, że rynek płaci większą premię, aby zabezpieczać się przed spadkami na EURUSD. Wojna na Bliskim Wschodzie gwałtownie ściągnęła wskaźnik poniżej zera, podkreślając asymetryczne, pro-dolarowe ryzyko geopolityczne (nawet jeśli EBC jest bardziej jastrzębi od Fed). Niemniej w ostatnim tygodniu premia znacznie spadła (odbicie w stronę zera). Źródło: XTB Research, dane Bloomberg

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Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB