Wykres Dnia: EURUSD po danych z Europy i słabszym rynku pracy w USA

Para EUR/USD obecnie znajduje się w okolicach 1,17953. Rynek wykazuje umiarkowaną zmienność, reagując na najnowsze dane makro z Europy oraz informacje z rynku pracy w USA. Kurs oddalił się od ostatnich lokalnych szczytów, ponieważ impulsy płynące z danych przemysłowych i sygnałów EBC były zbyt słabe, by podtrzymać wcześniejsze momentum wzrostowe. Inwestorzy pozostają ostrożni, obserwując zarówno nastroje risk-off, jak i oczekiwania wobec decyzji nowego szefa Fed.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dziś kurs EUR/USD?

Decyzje i komunikacja EBC

EBC wczoraj utrzymał stopy procentowe bez zmian, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Bank podkreślił relatywnie stabilną inflację oraz ryzyko zbyt mocnego euro, ograniczając przestrzeń do dalszego umocnienia waluty. W praktyce oznacza to, że EUR/USD reaguje obecnie przede wszystkim na dane makro i nastroje rynkowe, a nie na same decyzje EBC.

Dane z amerykańskiego rynku pracy

Ostatnie dane z rynku pracy w USA pokazały wzrost zwolnień według Challengera z 35 tys. do 108 tys. oraz wyższe tygodniowe wnioski o zasiłek, które wyniosły 231 tys. wobec oczekiwanych 213 tys. Liczba wakatów JOLTS spadła do 6,5 miliona, podczas gdy rynek spodziewał się 7,2 miliona, co sygnalizuje nieco słabszy rynek pracy.

Sentyment risk-off i dane z Europy

Słabsze dane przemysłowe z Niemiec oraz delikatna przecena akcji w Europie utrzymują umiarkowany risk-off. Wahania EUR/USD są obecnie ograniczone w krótkim terminie, a para pozostaje poniżej poziomu 1,18. Mimo to struktura trendu wzrostowego dla euro pozostaje nienaruszona.

Nowy szef Fed i oczekiwania rynku

Rynki pokładają nadzieje w nowym szefie Fed i liczą na jego relatywną niezależność od presji administracji USA. Inwestorzy oczekują, że nie będzie poddawał się naciskom na gwałtowne i szybkie obniżanie stóp procentowych, co mogłoby destabilizować rynki. Fakt ten dodaje dolarowi pewnej siły w oczach inwestorów, ale jednocześnie ogranicza nagłe ruchy na rynku, w tym gwałtowne umocnienie USD wobec euro.