Wykres dnia: EURUSD pod presją dolara. Bessent, PCE i Jackson Hole zdecydują o dalszym kierunku

Wtorkowa sesja na EURUSD przynosi lekkie umocnienie dolara, ale sytuacja na rynku walutowym pozostaje znacznie bardziej skomplikowana niż jeszcze kilka dni temu. Eurodolar cofnął się z okolic 1,17, jednak w tle pojawiają się wydarzenia, które mogą mieć znacznie większe znaczenie dla amerykańskiej waluty w kolejnych tygodniach.

Jednym z najważniejszych tematów są działania amerykańskiego Departamentu Skarbu, kierowanego przez Scotta Bessenta, na rynku obligacji. Departament Skarbu zdecydował o podwojeniu wielkości kwartalnych operacji odkupu długoterminowych obligacji. Jednocześnie Bessent zapowiedział, że regularny harmonogram aukcji amerykańskiego długu pozostanie bez zmian. Pierwsze zwiększone operacje mają rozpocząć się we wrześniu.

To właśnie działania Bessenta mogą być jednym z najważniejszych tematów dla dolara. Departament Skarbu próbuje ograniczyć presję na długoterminowe rentowności, podczas gdy amerykański rynek obligacji nadal zmaga się z wysokim poziomem zadłużenia, dużymi potrzebami pożyczkowymi i podwyższonymi kosztami obsługi długu.

Jednocześnie jutro poznamy dane o inflacji PCE w USA, czyli wskaźniku cen konsumpcyjnych preferowanym przez Rezerwę Federalną. Rynek oczekuje obecnie, że bazowy PCE pozostanie w okolicach 3,3 proc. rok do roku, czyli na poziomie z czerwca.

Po stronie Europy uwagę przyciągnęły natomiast dzisiejsze dane z Niemiec. Produkt krajowy brutto w drugim kwartale wzrósł o 0,3 proc. kwartał do kwartału, czyli mocniej, niż wskazywał wcześniejszy szacunek.

To wszystko sprawia, że EURUSD znajduje się obecnie w bardzo ciekawym miejscu. Po stronie dolara mamy krótkoterminowe wsparcie wynikające z wysokich rentowności obligacji i niepewności geopolitycznej, ale jednocześnie pojawia się coraz więcej pytań dotyczących polityki amerykańskiego Departamentu Skarbu i sytuacji na rynku długu. Po stronie euro mamy natomiast nieco lepszy obraz niemieckiej gospodarki oraz utrzymujące się oczekiwania na bardziej restrykcyjną politykę Europejskiego Banku Centralnego.

Źródło: xStation5

Czynniki, które obecnie kształtują EURUSD

Scott Bessent coraz ważniejszy dla rynku dolara

W ostatnich dniach jednym z najważniejszych tematów na rynku finansowym stał się amerykański rynek obligacji. Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła wcześniej do najwyższego poziomu od 2007 roku. W odpowiedzi Departament Skarbu zdecydował o zwiększeniu skali operacji odkupu długoterminowego długu.

Bessent chce w ten sposób poprawić płynność rynku i ograniczyć presję na długi koniec krzywej dochodowości. Jednocześnie Departament Skarbu nie zamierza ograniczać regularnych aukcji obligacji, co jest istotne, ponieważ amerykański rząd nadal potrzebuje ogromnych kwot finansowania.

To właśnie ten element jest dla EURUSD szczególnie interesujący. Działania Departamentu Skarbu pokazują, że wysokie rentowności obligacji stały się na tyle dużym problemem, że amerykańskie władze aktywnie próbują wpływać na funkcjonowanie rynku.

Nie oznacza to oczywiście, że operacje odkupu obligacji są odpowiednikiem luzowania ilościowego prowadzonego przez Rezerwę Federalną. Są to operacje związane z zarządzaniem długiem i płynnością rynku. Ich znaczenie polega jednak na tym, że pokazują rosnącą wrażliwość administracji USA na poziom długoterminowych rentowności.

Rynek czeka na dane o inflacji PCE z USA

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem będzie środowa publikacja danych o inflacji PCE w Stanach Zjednoczonych.

W czerwcu bazowy wskaźnik PCE wyniósł 3,3 proc. rok do roku, wobec 3,4 proc. w maju. Obecne oczekiwania rynkowe wskazują na utrzymanie wyniku w lipcu w okolicach 3,3 proc. Taki odczyt nie byłby dużą niespodzianką, ale jednocześnie oznaczałby, że inflacja pozostaje wyraźnie powyżej 2-procentowego celu Rezerwy Federalnej. To ważne, ponieważ rynek musi obecnie pogodzić dwa różne sygnały płynące z amerykańskiej gospodarki.

Z jednej strony słabsze dane z rynku pracy ograniczyły oczekiwania dotyczące dalszego zaostrzania polityki pieniężnej. Z drugiej strony inflacja nadal nie wróciła do poziomu, który pozwalałby Rezerwie Federalnej całkowicie skupić się na wspieraniu rynku pracy.

Jeżeli PCE okaże się niższy od oczekiwań, rentowności amerykańskich obligacji mogą znaleźć się pod presją, a dolar może ponownie stracić część swojej siły. W przypadku EURUSD byłby to pozytywny sygnał. Wyższy od oczekiwań odczyt miałby natomiast odwrotny efekt. W takiej sytuacji rynek mógłby ponownie zwiększyć wycenę ryzyka utrzymywania wysokich stóp procentowych w USA, co dawałoby dolarowi dodatkowe wsparcie.

Niemiecki PKB daje euro kolejny argument

Po stronie euro dzisiejsze dane z Niemiec były nieco lepsze od wcześniejszych szacunków.

PKB Niemiec wzrósł w drugim kwartale o 0,3 proc. kwartał do kwartału oraz o 1 proc. rok do roku. Wcześniejszy szacunek wskazywał na wzrost kwartalny o 0,2 proc. Nie jest to jeszcze dowód na silne ożywienie niemieckiej gospodarki. Dane pokazują jednak, że sytuacja wygląda nieco lepiej, niż można było zakładać na podstawie wcześniejszego odczytu.

Dla euro jest to istotne również w kontekście polityki Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli gospodarka największego państwa strefy euro zacznie wykazywać większą odporność, argumenty za ostrożniejszym podejściem do obniżek stóp procentowych stają się mocniejsze. Rynek nadal zakłada, że EBC może zdecydować się na podwyżkę stóp we wrześniu.

Dodatkowo dzisiaj publikowany jest indeks Ifo, który pokaże, jak niemieckie przedsiębiorstwa oceniają bieżącą sytuację oraz perspektywy gospodarcze. Jest to kolejny ważny element układanki dla euro.

Fed i Departament Skarbu zaczynają być dla rynku równie ważne

To właśnie tutaj znajduje się obecnie jeden z najciekawszych elementów dla EURUSD.

Jeszcze niedawno głównym tematem dla dolara była różnica między polityką Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Teraz sytuacja jest bardziej skomplikowana. Rynek musi jednocześnie analizować politykę Rezerwy Federalnej, sytuację fiskalną USA oraz działania Departamentu Skarbu.

Wysokie rentowności obligacji są problemem zarówno dla amerykańskiego rządu, jak i dla całej gospodarki. Z jednej strony zwiększają koszt obsługi długu, z drugiej wpływają na koszt finansowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Dlatego działania Bessenta mają znaczenie również dla rynku walutowego. Jeżeli Departament Skarbu będzie coraz aktywniej próbował ograniczać wzrost rentowności, może to zmniejszać jedną z ważnych przewag dolara wynikającą z wysokich stóp procentowych i wysokiej dochodowości amerykańskich obligacji.

Jednocześnie działania Departamentu Skarbu wywołują coraz więcej pytań dotyczących wiarygodności Bessenta i skuteczności podejmowanych przez niego działań. Rynek początkowo pozytywnie reagował na informacje o operacjach odkupu, ale rentowności później ponownie zaczęły rosnąć.

To może być ważny sygnał dla dolara. Jeżeli inwestorzy zaczną uznawać, że amerykańskie władze mają ograniczone możliwości wpływania na długi koniec krzywej dochodowości, problem wysokich rentowności może pozostać jednym z głównych tematów dla amerykańskiej waluty.

Jackson Hole może być kolejnym punktem zwrotnym

Na tym jednak nie kończy się lista wydarzeń ważnych dla EURUSD.

W piątek uwagę rynku przyciągnie wystąpienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha podczas sympozjum w Jackson Hole. Będzie to szczególnie ważne przemówienie, ponieważ rynek oczekuje wskazówek dotyczących dalszego kierunku polityki pieniężnej.

Warsh znajdzie się w trudnym położeniu. Inflacja nadal pozostaje powyżej celu Rezerwy Federalnej, rentowności długoterminowych obligacji są wysokie, a jednocześnie rynek pracy wysyła słabsze sygnały.

Dodatkowym problemem jest rosnące znaczenie polityki fiskalnej i działań Departamentu Skarbu. Rynek będzie więc zwracał uwagę nie tylko na to, co Warsh powie o stopach procentowych, ale również na jego podejście do inflacji, rentowności obligacji i niezależności Rezerwy Federalnej.

Jeżeli Warsh przyjmie bardziej jastrzębi ton, dolar może otrzymać dodatkowe wsparcie. Jeżeli natomiast zasugeruje większą gotowość do łagodzenia polityki pieniężnej, presja na amerykańską walutę może się zwiększyć.

Najważniejsze wnioski