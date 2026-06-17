Wykres Dnia: EURUSD w punkcie zwrotnym. Nowa era w Fed i jastrzębi cień EBC.

EURUSD zaczyna dzisiejszą sesję w wyraźnie napiętej, ale jednocześnie dość nierównej atmosferze, w której rynek nie ma jednego dominującego scenariusza. Z jednej strony inwestorzy patrzą już w stronę wieczoru i decyzji Rezerwy Federalnej, która może nadać ton dolarowi na kolejne tygodnie. Z drugiej strony Europa nie pozwala o sobie zapomnieć, ponieważ świeże dane inflacyjne przypominają, że temat EBC i jego dalszej reakcji na ceny wciąż nie jest zamknięty.

W praktyce EURUSD porusza się dziś w środowisku, w którym nie ma jednej wyraźnej narracji. Inwestorzy próbują jednocześnie wycenić Fed, EBC oraz różnicę między nimi, co naturalnie zwiększa nerwowość rynku i sprawia, że każdy nowy impuls może szybko zmienić układ sił. W takim układzie para walutowa staje się szczególnie wrażliwa na zmiany oczekiwań, zwłaszcza w dniu tak istotnych wydarzeń makroekonomicznych.

Źródło: xStation5

Co kształtuje notowania EURUSD?

Debiut Kevina Warsha i test wiarygodności Fed

Dzisiejsze posiedzenie Rezerwy Federalnej ma szczególny charakter, ponieważ jest pierwszym pod przewodnictwem Kevina Warsha. Rynek jest niemal całkowicie zgodny co do tego, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w przedziale 3,50–3,75%, jednak to nie sama decyzja będzie kluczowa.

Znacznie większe znaczenie będzie miał ton komunikacji i sposób, w jaki nowy szef Fed nakreśli dalszą ścieżkę polityki monetarnej. Warsh obejmuje stery w momencie, gdy inflacja w USA pozostaje uporczywa, a gospodarka wciąż wykazuje relatywną odporność, co ogranicza przestrzeń do szybkiego luzowania polityki.

To sprawia, że dzisiejsze wystąpienie może być traktowane jako sygnał kierunkowy dla całego cyklu Fed. Nawet subtelne przesunięcie w stronę bardziej jastrzębiej narracji może wzmocnić dolara i zwiększyć presję na EURUSD.

Europa: inflacja zgodna z prognozami, ale presja nie znika

Po stronie europejskiej dzień przyniósł finalny odczyt inflacji HICP za maj. Wynik na poziomie 3,2% r/r nie zaskoczył rynku i był zgodny z konsensusem, co samo w sobie stabilizuje krótkoterminowe oczekiwania.

Jednocześnie jednak nie zmienia to szerszego obrazu, w którym inflacja wciąż pozostaje podwyższona względem poziomów sprzed roku, co utrzymuje temat presji cenowej w centrum zainteresowania Europejskiego Banku Centralnego. Szczególną uwagę zwraca uporczywość inflacji bazowej oraz komponentu usługowego, które nadal nie wykazują wyraźnego trendu dezinflacyjnego.

EBC i rosnące ryzyko dalszego zacieśnienia

Brak pozytywnego zaskoczenia w danych inflacyjnych oznacza, że EBC pozostaje w trudnym położeniu. Po niedawnej podwyżce stóp rynek zaczyna ponownie rozważać scenariusz, w którym cykl zacieśniania nie został jeszcze zakończony.

Jeśli presja cenowa w usługach utrzyma się na obecnym poziomie, a inflacja bazowa nie zacznie wyraźnie hamować, Europejski Bank Centralny może zostać zmuszony do kolejnego ruchu w dalszej części roku. Taki scenariusz działa ograniczająco na potencjał spadkowy euro i stanowi istotną przeciwwagę dla siły dolara.

Obraz rynku: napięcie pomiędzy dwoma bankami centralnymi

EURUSD pozostaje dziś rynkiem, na którym ścierają się dwie przeciwstawne narracje. Z jednej strony inwestorzy koncentrują się na Fed i jego wpływie na wycenę dolara, z drugiej coraz bardziej widoczna jest uporczywość inflacji w Europie, która podtrzymuje ostrożne oczekiwania wobec EBC.

W takim środowisku rynek staje się wyjątkowo wrażliwy na komunikaty banków centralnych, a techniczny obraz notowań jedynie wzmacnia poczucie równowagi chwiejnej i podatnej na gwałtowne zmiany.

Kluczowe wnioski