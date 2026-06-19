Wykres dnia: GBPCHF odbija po świetnej sprzedaży detalicznej w UK 🇬🇧 📈 (19.06.2026)

Brytyjski funt odzyskuje dynamikę pod koniec tygodnia, niesiony falami lepszych od oczekiwań danych gospodarczych z Wielkiej Brytanii. Zaskakujący skok sprzedaży detalicznej skutecznie powstrzymał szerokie spadki szterlinga wobec większości walut z koszyka G10. Liderem odbicia jest para GBP/CHF, która wyraźnie przebiła kluczowe średnie kroczące, przypieczętowując silną pozycję funta w Europie w ten piątek. GBP/CHF wykazuje prowzrostowy układ, silnie odbijając do poziomu 1,0651 po znalezieniu wsparcia w okolicach zniesienia 38,2% Fibonacciego. Para handluje wyraźnie powyżej swoich 10-, 30- i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), co ratuje kształtujący się trend wzrostowy. Przy wskaźniku RSI na poziomie 56,7, rynek ma wciąż sporo przestrzeni do dalszych wzrostów w kierunku ostatnich lokalnych szczytów. Źródło: xStation5 Co napędza dziś kurs GBP/CHF? Zaskakująco dobre dane o sprzedaży: Dynamika sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii skoczyła w maju 2026 roku o 1,2% w ujęciu m/m (poprzednio: -1%m/m), odbijając od kwietniowych spadków na fali rekordowo ciepłego maja, który wyciągnął Brytyjczyków z domów. W ujęciu rok do roku sprzedaż wzrosła o 3,2%. Wynik ten znacznie pobił prognozy ekonomistów. Wyjątkowo dobrze poradziły sobie domy towarowe i sklepy internetowe, co wywindowało udział e-commerce w całkowitej sprzedaży do 28,8%, choć ogólny wolumen wciąż pozostaje 0,4% poniżej poziomów przedpandemicznych (luty 2020).

Krucha trwałość trendu: W okresie trzech miesięcy do maja 2026 roku wolumen sprzedaży wzrósł o 0,4%, wspierany silnym popytem na produkty technologiczne i artykuły outdoorowe. Niemniej długoterminowe zaufanie konsumentów pozostaje kruche. Kupujący wykazują ostrożność przy większych zakupach z powodu presji kosztów życia (przede wszystkim ceny energii) oraz geopolitycznej niepewności związanej z konfliktem w Iranie. Główne sieci supermarketów, takie jak Tesco i Morrisons, odnotowały już wyraźne spowolnienie wzrostu sprzedaży od momentu wybuchu tego konfliktu. Jeśli dane detalistów potwierdzą się w szerszych trendach makroekonomicznych, wówczas czekałby nas gołębi pivot Banku Anglii oraz powrót presji na funcie.

Punkt zwrotny Burnhama: Decydujące zwycięstwo parlamentarne burmistrza Wielkiego Manchesteru, Andy'ego Burnhama, w okręgu Makerfield otworzyło drogę do potencjalnego rzucenia wyzwania głęboko niepopularnemu premierowi Keirowi Starmerowi, co grozi nową falą niestabilności politycznej w Wielkiej Brytanii. Postrzegany jako „premier w poczekalni” i mocno faworyzowany przez członków partii, Burnham swoim zwycięstwem drastycznie osłabia Starmera – który już teraz mierzy się z żądaniami dymisji ze strony jednej czwartej swoich deputowanych. Wygrana Burnhama przygotowuje grunt pod walkę o wysoką stawkę dotyczącą przyszłego kierunku rządu Partii Pracy.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.