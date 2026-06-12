Cena ropy Brent pogłębia spadki do -3% przez szczegóły potencjalnego porozumienia

Irańska półoficjalna agencja prasowa Mehr (powołując się na źródło zbliżone do zespołu negocjacyjnego), opublikowane globalnie przez agencję Bloomberg wskazuje na kilka punktów potencjalnego porozumienia z Iranem. Główne założenia szkicu porozumienia: Cieśnina Ormuz: Zostanie ponownie otwarta dla ruchu żeglugowego w ciągu 30 dni.

Wycofanie sił USA: Stany Zjednoczone mają wycofać swoje wojska z rejonów otaczających Iran oraz znieść blokadę morską.

Sankcje i środki: USA anulują sankcje na irańską ropę i odblokują zamrożone funduszy Iranu za granicą.

Tematyka rozmów: Kolejne negocjacje skupią się wyłącznie na kwestiach nuklearnych i gospodarczych. Program rakietowy Iranu został całkowicie wykluczony z agendy. Warto podkreślić, że dokument to na razie wersja robocza, która nie została sfinalizowana i wymaga zatwierdzenia przez władze obu krajów (analitycy są sceptyczni, czy USA zaakceptuje tak duże ustępstwa). Jednocześnie Stany Zjednoczone zapowiadały podpisanie porozumienia możliwie już w ten weekend w Europie. Same szczegóły deeskalacji pogłębiły spadki cen ropy (Brent na najniższych poziomach od kwietnia) i wywołały silne wzrosty na giełdach w Europie i USA (powyżej 2%). Ropa Brent testuje lokalne dołki z kwietnia. Potencjalnie jeśli status potencjalnego porozumienia się utrzyma, istnieje szansa na najniższe zamknięcie od marca. Źródło: xStation5



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