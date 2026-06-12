⚫Wykres Dnia: Czy tym razem to „prawdziwy” przełom na rynku ropy? (12.06.2026)

Ceny ropy wróciły do gwałtownych spadków, reagując na zapowiedzi Donalda Trumpa. Po pierwsze, odwołał on planowane ataki na Iran, które miały odbyć się minionej nocy, a po drugie, wskazał, że porozumienie z Iranem jest w zasadzie uzgodnione i w najbliższym czasie może dojść do jego podpisania w Europie. Cena ropy Brent spadła poniżej 90 USD za baryłkę, a po rolowaniu kontraktów terminowych na ropie WTI, notowania wskazują na poziom poniżej 85 USD za baryłkę.

Nie wliczając wpływu rolowania kontraktów terminowych, ceny ropy naftowej są już zaledwie o 25% wyżej niż na początku konfliktu. Sytuacje z 1990 oraz 2022 wskazują na kierunek dalszych spadków, choć należy pamiętać, że Cieśnina Hormuz w dalszym ciągu pozostaje zamknięta. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Efekt deja vu, czyli ostrożność przede wszystkim

Choć reakcja cenowa jest gwałtowna, historia uczy nas daleko idącej powściągliwości. Warto pamiętać o twardych faktach:

Obietnice z przeszłości: Amerykański prezydent już dziesiątki razy wcześniej przekonywał, że porozumienie z Iranem jest na wyciągnięcie ręki, jednak dotychczas żadne z nich się nie zmaterializowało. Co więcej, nawet pomimo prób, liczba statków przepływających przez Cieśninę spadła nawet w porównaniu do sytuacji, w której mieliśmy faktyczne działania wojenne.

Sceptycyzm drugiej strony: Teheran skutecznie studzi zapał, informując, że nie osiągnięto jeszcze ostatecznych konkluzji , a tamtejsze agencje prasowe donoszą, że tekst umowy nie został oficjalnie zatwierdzony. Samo potencjalne porozumienie ma mieć formę memorandum zakładającego m.in. 60-dniowe zawieszenie broni i zniesienie blokady morskiej w zamian za powrót do rozmów nuklearnych.

Jak widać więcej statków przez Cieśninę Hormuz przepływało w kwietniu oraz marcu niż teraz, choć trzeba mieć na uwadze, że duża część z nich mogła pochodzić z Iranu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Rynek wierzy w kompromis. Spready i krzywa w dół

Niemniej, inwestorzy wydają się tym razem mocno wierzyć w pozytywny scenariusz. Jak wskazują głosy z Wall Street, rośnie przekonanie, że obie strony mają po prostu zbyt wiele do stracenia w przypadku fiaska rozmów, a całkowite zerwanie negocjacji przestało być postrzegane jako najbardziej prawdopodobny bieg wydarzeń.

W obliczu tych doniesień na rynku kontraktów terminowych obserwujemy klasyczne zachowanie implikujące deeskalację:

Wypłaszczenie krzywej terminowej: Rynek gwałtownie ściąga z wycen premię za ryzyko wojenne, co pcha najbliższe kontrakty mocno w dół i spłaszcza całą strukturę terminową.

Spadek spreadów kalendarzowych: Wizja rychłego otwarcia kluczowej Cieśniny Ormuz bez dodatkowych opłat sprawia, że rynkowe obawy o natychmiastową dostępność surowca słabną. Premia za natychmiastową dostawę (backwardation) gwałtownie spada wraz z przeceną najbliższych serii serii lipcowych i sierpniowych.

Spready spadły do poziomów z początku konfliktu. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB

Techniczne i fizyczne przeszkody

Pamiętajmy, że nawet jeśli dokumenty zostaną podpisane, powrót do pełnej fizycznej normalności zajmie miesiące. Dodatkowo, raz skutecznie zamknięta cieśnina wywołuje ryzyko możliwości powrotu do podobnej eskalacji, jeśli obie strony zaczną ponownie się kłócić. Co więcej, na drodze stoją konieczność usunięcia min z Cieśniny Ormuz, naprawa infrastruktury energetycznej po atakach dronów oraz czas potrzebny na przywrócenie zamkniętego wydobycia. Co ciekawe, ten proces deeskalacji nakłada się na bardzo napięty rynek spotowy. Zapasy wyraźnie spadają. Choć globalnie wciąż pozostają na wysokim poziomie, to jednak w niektórych miejscach, jak np. w Singapurze czy nawet w terminalu Cushing, zapasy są ekstremalnie niskie i wskazują na potencjalne problemy w najbliższych tygodniach, jeśli normalne dostawy nie zostaną przywrócone.