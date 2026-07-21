Wykres dnia 🔼 Nasdaq rośnie 1,2% dzięki wzrostom półprzewodników (21.07.2026)

Najważniejsze wnioski Kontrakt na Nasdaq 100 rośnie odbija prawie 1,2% i notowany jest 6,5% poniżej szczytu

Globalne akcje półprzewodników próbują przełamać spadkową passę

W poprzednich wyprzedażach indeks zwykle szybko wracał powyżej średniej EMA50

Inwestorzy przestraszyli się wzrostu cen ropy i zaczęli "dokładać" sie do słabnącego momentum akcji spółek, związanych z infrastrukturalną sztuczną inteligencją. Scenariusz ten "zaszkodził" nastrojom na Nasdaq, gdzie spadek sięga obecnie ok. 6,5% od szczytów i pozostaje "daleki" nawet od małej korekty. Najważniejsze fakty Akcje technologiczne w Azji odbiły, prowadząc odbicie na południowokoreańskim KOSPI czy japońskim Nikkei, a nastroje w Europie wskazują na możliwe wyższe otwarcie.

Ostatnie wyniki ASML i TSMC - dwóch filarów hossy AI wskazały bardzo silne momentum i ogromną skalę wzrostu biznesu

Goldman Sachs ostrzega, że blokada Ormuz - jeśli utrzymana będzie do końca roku może windować ropę w kierunku 120 USD do końca roku 0 jeśli nie zostanie zniesiona

W kanałach dyplomatycznych pojawiły się doniesienia o negocjowanym, możliwym do osiągnięcia 10-dniowym zawieszeniu broni

Wycena spółek S&P 500 wskaźnikiem ceny do oczekiwanych 12-miesięcznych zysków jest tylko nieznacznie wyższa od 5-letniej średniej

Indeks S&P 500 może w tym kwartale czekać średni wzrost zysku na akcję o prawie 30% wg. FactSet - w tym czasie S&P 500 wzrósł o 18%.

Zmienność na Nasdaq 100 utrzyma się w tym tygodniu - wyniki we środę po sesji przedstawią m.in. Tesla i Alphabet.

Przed sesją w USA wyniki podadzą 3M i Charles Schwab, a kalendarz makro dla USA jest dziś bardzo lekki - bez danych, które sam w sobie mogłyby rozpędzić zmienność.

Uwaga inwestorów przesuwa się w kierunku sezonu wyników i relacji Stanów Zjednoczonych z Iranem oraz szarzej - do nastrojów w Zatoce Perskiej.

Po sesji w czwartek wyniki przedstawi Intel - raport może okazać się bardzo ważny dla "poobijanej" w ostatnich tygodniach branży półprzewodników. Wykres US100 (interwał D1) Od paniki spowodowanej wojną handlową i słabnącym momentum w lutym - kwietniu 2025, US100 poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) na więcej niż tydzień spadał tylko kilkukrotnie - poza marcem 2026 roku (wojna USA - Iran) indeks zawsze wracał powyżej niej po kilku sesjach. Jeśli dziś podobny scenariusz miałby się zmaterializować, dla byków kluczowe jest odzyskanie oporu przy 29,500 i 30,000 punktów. Istotnym wsparciem jest z kolei poziom 28,900 - 29,000 punktów (poprzednie reakcje cenowe). Jego utrata mogłaby indeks skierować nawet poniżej 26500 punktów tj. w kierunku szczytów ze stycznia 2026 roku. Źródło: xStation5

Eryk Szmyd Analityk Rynków Finansowych Eryk Szmyd od 2021 roku jest analitykiem rynków finansowych w XTB. Na co dzień przygotowuje analizy i materiały edukacyjne dotyczące Wall Street, globalnych akcji, surowców, kryptowalut oraz sektora technologicznego. Specjalizuje się w ocenie danych makro, wyników spółek i polityki banków centralnych na wyceny aktywów. W pracy wykorzystuje analizę fundamentalną, modele wyceny, analizę makroekonomiczną czy dane Commitment of Traders (COT). Ocenia, czy silne wzrosty i spadki cen mają uzasadnienie w fundamentach, analizując aktywa skrajnie wyprzedane lub wykupione zgodnie z podejściem kontrariańskim. Jest autorem licznych analiz rynkowych i artykułów edukacyjnych o inwestowaniu oraz rynkach finansowych; prywatnie interesuje się kryzysami, cyklami gospodarczymi i sportem. Przejdź do eksperta

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