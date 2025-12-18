Wykres dnia: NZDUSD (18.12.2025)

Gospodarka Nowej Zelandii odnotowała silniejsze od oczekiwań odbicie w III kwartale, z PKB produkcyjnym rosnącym o 1,1% k/k, a PKB wydatkowym o 1,3% k/k — oba wyniki powyżej prognoz. Wzrost był szeroko rozłożony i objął 14 z 16 sektorów, napędzany przez przemysł wytwórczy, usługi biznesowe oraz budownictwo. Tylko telekomunikacja i edukacja odnotowały spadki. Eksport również się wzmocnił, wspierany przez produkty mleczne i mięso, choć wydatki gospodarstw domowych pozostawały słabe. Pomimo pozytywnego kwartalnego wyniku, wzrost w ujęciu rocznym pozostaje lekko ujemny, odzwierciedlając gospodarkę, która się odbija, ale jeszcze w pełni się nie ustabilizowała.

Silniejsze dane za Q3 wspierają tezę, że Nowa Zelandia wyszła z dołka z połowy roku, jednak najnowsze wskaźniki miesięczne sugerują, że momentum mogło ponownie osłabnąć wchodząc w Q4. Nastroje konsumentów pozostają słabe, a obawy dotyczące rynku pracy utrzymują się, mimo że RBNZ sygnalizuje zakończenie cyklu luzowania. W rezultacie rynek traktuje lepszy wynik PKB jako informację historyczną, przy czym oczekiwania dotyczące polityki monetarnej są bardziej zależne od inflacji, rynku pracy oraz globalnych warunków niż od zaskoczeń wzrostowych z przeszłości.

Reakcja dolara nowozelandzkiego była stłumiona, choć mimo to NZD pozostaje jedną ze słabszych walut w dniu dzisiejszym. NZDUSD początkowo lekko wzrósł, lecz szybko wytracił impet i później handlował w pobliżu 0,5760. Stłumiona — a momentami lekko negatywna — reakcja NZD odzwierciedla, że lepsze odczyty PKB nie zmieniają istotnie oczekiwań wobec polityki RBNZ.