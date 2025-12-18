Wykres dnia: NZDUSD (18.12.2025)

- PKB Q3: +1,1% k/k (produkcja), +1,3% k/k (wydatki) — oba powyżej prognoz.
- Wzrost roczny: Wciąż ujemny w ujęciu rocznym mimo kwartalnego odbicia.
- Wyniki sektorów: Mocne: przemysł, usługi biznesowe, budownictwo; słabe: telekomunikacja, edukacja.
- Reakcja FX: Reakcja NZD stłumiona do lekko negatywnej, NZDUSD osunął się w kierunku 0.5760 po krótkotrwałym podbiciu.
- PKB Q3: +1,1% k/k (produkcja), +1,3% k/k (wydatki) — oba powyżej prognoz.
- Wzrost roczny: Wciąż ujemny w ujęciu rocznym mimo kwartalnego odbicia.
- Wyniki sektorów: Mocne: przemysł, usługi biznesowe, budownictwo; słabe: telekomunikacja, edukacja.
- Reakcja FX: Reakcja NZD stłumiona do lekko negatywnej, NZDUSD osunął się w kierunku 0.5760 po krótkotrwałym podbiciu.
Gospodarka Nowej Zelandii odnotowała silniejsze od oczekiwań odbicie w III kwartale, z PKB produkcyjnym rosnącym o 1,1% k/k, a PKB wydatkowym o 1,3% k/k — oba wyniki powyżej prognoz. Wzrost był szeroko rozłożony i objął 14 z 16 sektorów, napędzany przez przemysł wytwórczy, usługi biznesowe oraz budownictwo. Tylko telekomunikacja i edukacja odnotowały spadki. Eksport również się wzmocnił, wspierany przez produkty mleczne i mięso, choć wydatki gospodarstw domowych pozostawały słabe. Pomimo pozytywnego kwartalnego wyniku, wzrost w ujęciu rocznym pozostaje lekko ujemny, odzwierciedlając gospodarkę, która się odbija, ale jeszcze w pełni się nie ustabilizowała.
Silniejsze dane za Q3 wspierają tezę, że Nowa Zelandia wyszła z dołka z połowy roku, jednak najnowsze wskaźniki miesięczne sugerują, że momentum mogło ponownie osłabnąć wchodząc w Q4. Nastroje konsumentów pozostają słabe, a obawy dotyczące rynku pracy utrzymują się, mimo że RBNZ sygnalizuje zakończenie cyklu luzowania. W rezultacie rynek traktuje lepszy wynik PKB jako informację historyczną, przy czym oczekiwania dotyczące polityki monetarnej są bardziej zależne od inflacji, rynku pracy oraz globalnych warunków niż od zaskoczeń wzrostowych z przeszłości.
Reakcja dolara nowozelandzkiego była stłumiona, choć mimo to NZD pozostaje jedną ze słabszych walut w dniu dzisiejszym. NZDUSD początkowo lekko wzrósł, lecz szybko wytracił impet i później handlował w pobliżu 0,5760. Stłumiona — a momentami lekko negatywna — reakcja NZD odzwierciedla, że lepsze odczyty PKB nie zmieniają istotnie oczekiwań wobec polityki RBNZ.
Podsumowanie Dnia: Wall Street rośnie na fali świątecznego nastroju!
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (19.12.2025)
Komentarz Giełdowy: Rajd świętego Mikołaja czy efekt banków centralnych?
⏫US100 rośnie ponad 1%
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.