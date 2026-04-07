Wykres dnia: OIL (07.04.2026)

Ropa naftowa pozostaje najważniejszym aktywem tego tygodnia, a każdy nagłówek z Bliskiego Wschodu natychmiast przekłada się na gwałtowne ruchy cen. WTI zbliża się do poziomu $116/bbl, najwyżej od miesiąca, podczas gdy Brent na czerwcowym kontrakcie przebija $111. Saudi Aramco ustaliło oficjalną cenę sprzedaży Arab Light do Azji na rekordową premię $19,50 powyżej benchmarku Oman/Dubai, wobec zaledwie $2,50 miesiąc wcześniej. Dziś o godzinie 12:00 GMT (środa, 3:00 czasu polskiego) mija kolejny „ostateczny deadline" Trumpa dla Iranu w kwestii Cieśniny Hormuz. Grozi on zniszczeniem infrastruktury energetycznej i transportowej kraju, choć jednocześnie deklaruje, że rozmowy „idą dobrze". Wall Street Journal donosi, że Waszyngton aktywnie planuje precyzyjne uderzenia w irańską infrastrukturę energetyczną, a Izrael zatwierdził zaktualizowane listy celów jako plan awaryjny, co utrzymuje rynek w stanie wysokiej czujności. Dodatkowym cieniem na sentymencie jest atak rakietowy na saudyjskie centrum petrochemiczne w Jubail, instalacje odpowiadające za ok. 7% saudyjskiego PKB, choć obrona przeciwrakietowa Rijadu zdołała przechwycić wszystkie siedem pocisków balistycznych.

Obraz fundamentalny pozostaje jednak bardziej złożony, niż sugerowałyby same ceny. Przez Cieśninę Ormuz w ostatnich dniach przepłynęło więcej statków niż od początku konfliktu, na mocy bilateralnych porozumień między Iranem a Indiami, Pakistanem, Chinami, Filipinami i Malezją, choć kwestie ubezpieczeń jednostek i szczegóły tych umów pozostają niejasne. Ropa reaguje na te doniesienia ze znacznie mniejszą dynamiką niż kilka dni temu, ponieważ rynek wszedł w strefę silnej podaży i stopniowo wycenia możliwy scenariusz częściowego odblokowania szlaku. OPEC+ uzgodnił na weekendowym spotkaniu zwiększenie produkcji o 206 tys. baryłek dziennie w maju, ale wyłącznie po otwarciu Cieśniny, co ogranicza potencjał wzrostowy cen w scenariuszu deeskalacji. Kluczowym czynnikiem po stronie podaży pozostają też Rosja, borykająca się z ukraińskimi atakami na własną infrastrukturę naftową, oraz fakt, że Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska i ZEA już wcześniej istotnie ograniczyły swoje wolumeny wydobycia. Wszystkie oczy dziś wieczór skierowane są na Waszyngton i Teheran — rynek pozostaje zakładnikiem jednego tweeta podsumowującego kwestię medialnego "deadline'u".

Wzystkie trzy kluczowe średnie kroczące — EMA 50, EMA 100 i EMA 200 — skupione są wciąż w okolicach $74–79, co oznacza, że aktualna cena handluje z premią ponad 45% powyżej długoterminowych średnich, co jest stanem skrajnie odchylonym od historycznej normy. RSI(14) wynosi aż 86,67 — poziom wykupienia, wyraźnie przekraczając szczyty RSI z 2022 roku. Na ten moment jednak zamieszanie wokół niepewnego wyniku rozmów USA-Iran nie pozowalają na zmniejszenie presji popytowej na surowcu. Źródło: xStation