Wykres dnia: OIL (29.04.2026)

Notowania ropy naftowej gwałtownie wzrosły po tym, jak Donald Trump opublikował na platformie Truth Social wpis sugerujący, że napięcia dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Prezydent stwierdził wprost, że Iran „nie wie, jak podpisać nieatomową umowę" i powinien „wziąć się w garść", co rynek zinterpretował jako sygnał, iż administracja nie zamierza pójść na kompromis w kwestiach kluczowych dla otwarcia Cieśniny Ormuz. Cena kontraktów na ropę Brent wzrosła do poziomu 107,84 USD za baryłkę. Przez Cieśninę Ormuz przepływa blisko 20% globalnych dostaw ropy i LNG, a jej trwałe zamknięcie zepchnęło światowy rynek w bezprecedensowe tempo opróżniania rezerw, szacowane na 11–12 mln baryłek dziennie. Goldman Sachs ostrzega, że globalny rynek surowca może przejść z nadwyżki wynoszącej 1,8 mln bpd w 2025 roku do deficytu na poziomie 9,6 mln bpd w drugim kwartale 2026 roku.

Twardość retoryki Trumpa koresponduje z doniesieniami Wall Street Journal, według których prezydent nakazał swoim doradcom przygotowanie się na przedłużoną, bezterminową blokadę irańskich portów, odrzucając zarówno opcję powrotu do bombardowań, jak i wycofania się z konfliktu. Irańskie warunki dyplomatyczne obejmują reparacje wojenne, zniesienie sankcji i kontrolę nad Cieśniną Ormuz, co sprawia, że porozumienie w krótkim terminie wydaje się mało realne. Najnowsze dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego potwierdzają, że zamknięcie szlaku przekłada się na realne niedobory fizyczne, a zapasy ropy w USA spadły o 1,79 mln baryłek po raz drugi z rzędu. Rezerwy benzyny skurczyły się o ponad 8,47 mln baryłek, co świadczy o głębokim strukturalnym zacieśnieniu podaży, a nie jedynie o spekulacyjnym wzroście cen papierowych.

Ropa OIL gwałtownie zyskuje w ciągu ostatnich kilku dni i zbliża się do stref ostatnich lokalnych szczytów. Jeśli w kwestii Iranu nic się nie poprawi, nie jest wykluczone, że cena mogłaby teoretycznie powrócić powyżej 110 USD za baryłkę.

