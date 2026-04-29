Wykres dnia: OIL (29.04.2026)

Notowania ropy naftowej gwałtownie wzrosły po tym, jak Donald Trump opublikował na platformie Truth Social wpis sugerujący, że napięcia dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Prezydent stwierdził wprost, że Iran „nie wie, jak podpisać nieatomową umowę" i powinien „wziąć się w garść", co rynek zinterpretował jako sygnał, iż administracja nie zamierza pójść na kompromis w kwestiach kluczowych dla otwarcia Cieśniny Ormuz. Cena kontraktów na ropę Brent wzrosła do poziomu 107,84 USD za baryłkę. Przez Cieśninę Ormuz przepływa blisko 20% globalnych dostaw ropy i LNG, a jej trwałe zamknięcie zepchnęło światowy rynek w bezprecedensowe tempo opróżniania rezerw, szacowane na 11–12 mln baryłek dziennie. Goldman Sachs ostrzega, że globalny rynek surowca może przejść z nadwyżki wynoszącej 1,8 mln bpd w 2025 roku do deficytu na poziomie 9,6 mln bpd w drugim kwartale 2026 roku.
Twardość retoryki Trumpa koresponduje z doniesieniami Wall Street Journal, według których prezydent nakazał swoim doradcom przygotowanie się na przedłużoną, bezterminową blokadę irańskich portów, odrzucając zarówno opcję powrotu do bombardowań, jak i wycofania się z konfliktu. Irańskie warunki dyplomatyczne obejmują reparacje wojenne, zniesienie sankcji i kontrolę nad Cieśniną Ormuz, co sprawia, że porozumienie w krótkim terminie wydaje się mało realne. Najnowsze dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego potwierdzają, że zamknięcie szlaku przekłada się na realne niedobory fizyczne, a zapasy ropy w USA spadły o 1,79 mln baryłek po raz drugi z rzędu. Rezerwy benzyny skurczyły się o ponad 8,47 mln baryłek, co świadczy o głębokim strukturalnym zacieśnieniu podaży, a nie jedynie o spekulacyjnym wzroście cen papierowych.
Ropa OIL gwałtownie zyskuje w ciągu ostatnich kilku dni i zbliża się do stref ostatnich lokalnych szczytów. Jeśli w kwestii Iranu nic się nie poprawi, nie jest wykluczone, że cena mogłaby teoretycznie powrócić powyżej 110 USD za baryłkę.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.