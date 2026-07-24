Wykres dnia - OIL cofa się i testuje 92,5 USD za baryłkę (24.07.2026)

Kontrakt na ropę Brent (OIL) nieznacznie dziś traci i nadal utrzymuje się w pobliżu 92,5 USD za baryłkę. Od początku miesiąca cena wzrosła już o około 35%. Donald Trump ostrzegł wczoraj, że rozważa większy, niż kiedykolwiek atak na Iran i jest bliski podjęcia finalnej decyzji w tej sprawie. Ostatecznie nie oznacza to, że atak jest nieuchronny, ale pokazuje, że relacje obu krajów są ekstremalnie napięte i prawdopodobnie żadna ze stron nie uznaje scenariusza "łagodzenia napieć" za adekwatny w obecnej chwili.

Z drugiej strony administracja w Białym Domu czuje oddech zbliżających się jesienią tego roku wyborów uzupełniających do Kongresu co może minimalizować wolę utrzymywania konfliktu jesienią i może "przyspieszyć" eskalacyjne okno decyzyjne w najbliższych tygodniach i tygodniach - przed nadejściem jesieni.

Jeśli finalnie do istotnej eskalacji nie dojdzie, inwestorzy mogą wyceniać powrót do negocjacji jako najbardziej prawdopodobny scenariusz i uznać, że utrzymanie ropy powyżej 100 USD może okazać się bardzo trudne do utrzymania w kolejnych miesiącach roku - mimo napiętej sytuacji na rynku spot.

Ataki Huti na tankowce na Morzu Czerwonym oraz groźby rozszerzenia amerykańskich uderzeń na Iran, a inwestorzy obawiają się, że niskie globalne zapasy ropy mogą zwiększyć skalę potencjalnego szoku podażowego, jeżeli zakłócenia transportu i produkcji będą się nasilać.

Wzrost cen ropy ponownie zwiększa ryzyko uporczywej inflacji, co wspiera rentowności obligacji i może skłaniać banki centralne do utrzymywania wysokich stóp procentowych przez dłuższy czas. Droga ropa pogarsza również perspektywy globalnego wzrostu, zwiększając koszty transportu, produkcji i energii oraz ciążąc realnym dochodom gospodarstw domowych.

Wykres OIL (interwał D1)

Kontrakt na ropę notowany jest między 38,2 a 61,8 zniesieniem Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego i wydaje się, że poziomy 98 USD (61,8 Fibo) i 102,5 USD (71,6 Fibo) są obecnie kluczowymi do obserwacji poziomamy oporu. Z drugiej strony ważne poziomy wsparcia przebiegają w pobliżu 81 i 87 USD, gdzie widzimy odpowiednio 23,6 i 39,2 zniesienia Fibonacciego.

Źródło: xStation5