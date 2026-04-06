Wykres dnia 🚩OIL traci, Citrini wskazuje na błędne dane z Cieśniny Ormuz (06.04.2026)

Kontrakt na ropę Brent (OIL) rozpoczął dzisiejszą sesję od wzrostu notowań powyżej 110 USD za baryłkę, ale presja spadkowa wróciła - częściowo dzięki trwającym negocjacjom Iranu ze Stanami Zjednoczonymi po ultimatum Trumpa. W międzyczasie fundusz Citrini stworzył analizę OSINT w oparciu o dane bezpośrednio z Ormuz. Stwierdził, że opłacił informatora, który udał się do Cieśniny Ormuz by mierzyć ruch tankowców w Cieśninie, chcąc sprawdzić na miejscu, jak naprawdę wygląda ruch statków i czy zgadza się z dostępnymi danymi, jakie analizują tysiące innych funduszy, algorytmów i analityków na całym świecie - mierząc na ich podstawie deficyt dostaw ropy i dziesiątki innych zmiennych.

Co sugeruje raport Citrini?

Według relacji, na jaką powołuje się Citrini większość funduszy hedgingowych, zespołów makro i komentatorów telewizyjnych opiera ocenę ryzyka w Ormuz na tych samych danych AIS tj. sygnałach identyfikacyjnych nadawanych przez statki.

Analityk funduszu miał podpisać na omańskim posterunku zobowiązanie, że nie będzie zbierał informacji, a następnie przemycić przez granicę gimbal, zestaw mikrofonów i aparat Leica z 150-krotnym zoomem, mimo kontroli bagażu.

Wg. Citrini dane AIS, na których opiera się rynek, mogą nie pokazywać pełnego obrazu. Według danych Citrini system pomija nawet około połowy statków faktycznie przepływających przez cieśninę w danym dniu.

Część jednostek ma wyłączać transpondery, fałszować porty docelowe albo wpisywać mylące informacje w polach identyfikacyjnych, aby utrudnić śledzenie i zmniejszyć ryzyko ataku. W tekście pojawia się też teza, że irańska „flota cieni” operuje w Zatoce z wyłączonymi transponderami.

Według tej relacji ponad 29 załadowanych tankowców miało w ten sposób transportować ropę, a od początku wojny surowiec o wartości ok. 3 mld USD miał trafić do Malezji. Co prawda ciężko dziś zweryfikować na ile prawdziwe są dane, jakie przedstawia raport Citrini.

Jeśli opis jest trafny, rynek może błędnie wyceniać skalę zakłóceń podaży w Cieśninie Ormuz. Oznaczałoby to, że modele rynku ropy, prognozy podaży i szerokie analizy makro są budowane na danych z istotną luką informacyjną. Główna teza tekstu jest więc taka, że największym błędem rynku może być utożsamianie tego, co pokazuje AIS, z tym, co faktycznie dzieje się na szlaku morskim. W praktyce oznaczałoby to, że gdy sygnały są celowo wygaszane, osoby analizujące wyłącznie pulpity danych i obrazy satelitarne mogą z opóźnieniem dostrzegać rzeczywistą sytuację. Citrini ocenia, że faktyczna rróżnica między tym, co pokazują dane AIS, a rzeczywistym ruchem statków, może być obecnie jedną z najbardziej niedoszacowanych zmiennych na rynku energii.

Wykres OIL (interwał D1)