Wykres dnia: OIL wymazuje straty po orędziu Trumpa 🛢️ 📈 USA porzucą Ormuz❓(02.04.2026)

Ropa brent gwałtownie wraca powyżej 100 USD za baryłkę (OIL: +7,6%), wymazując niemal wszystkie straty z ostatnich trzech sesji. Orędzie Donalda Trumpa nie nazwało żadnych konkretnych “strategii wyjścia” z konfliktu, a wojenny ton podkopał optymizm na rynkach, które zaryzykowały odbiciem w świetle deklaracji Iranu, że jest on gotowy przystąpić do rozmów pokojowych. Kontrakt OIL dynamicznie wraca powyżej 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10, żółty), potwierdzając tym samym silny trend wzrostowy. Kurs podchodzi jednak pod testowany już wielokrotnie opór przy 110 USD, a prawie wykupione RSI (przy 70) może ograniczyć wzrosty powyżej tego poziomu. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj wzrosty na OIL? W orędziu Donald Trump ogłosił, że cele strategiczne „Operacji Epic Fury” są bliskie realizacji, a wojna w Iranie potrwa jeszcze około dwóch–trzech tygodni. Zapowiedział ostateczne zniszczenie irańskiego programu nuklearnego i rakietowego, grożąc atakami na infrastrukturę energetyczną. Orędzie de facto powtórzyło wiele znanych już rynkom kwestii Trumpa, jednak komentarze ws. cieśniny Ormuz oraz ogólny wojenny ton podkopały optymizm ostatnich sesji.

Prezydent USA bagatelizował znaczenie cieśniny Ormuz dla USA, twierdząc, że kraj jest niezależny energetycznie. Wezwał państwa azjatyckie i europejskie do samodzielnej ochrony szlaku, sugerując im kupno amerykańskiej ropy. Eksperci podważają jego optymizm dotyczący szybkiego spadku cen paliw, wskazując na trwałe uszkodzenia infrastruktury i rekordowe koszty energii w USA (ponad 4 USD za galon).

Militarni przedstawiciele Iranu odpowiedzieli na orędzie Trumpa, zapowiadając kontynuację wojny aż do „upokorzenia i kapitulacji” USA oraz Izraela. Teheran odrzucił twierdzenia o osłabieniu swojej armii, grożąc „jeszcze potężniejszymi i niszczycielskimi uderzeniami”. Irańskie dowództwo podkreśliło, że Waszyngton nie docenia ich strategicznych zdolności, a zapowiedzi Trumpa o „powrocie do epoki kamienia” tylko zaogniają konflikt, wykluczając szybki rozejm.

