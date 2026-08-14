Kalendarz ekonomiczny 🗽 Sprzedaż detaliczna z USA i dane UoM w centrum uwagi

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo bogaty, a uwaga inwestorów skupi się przede wszystkim na danych ze strefy euro i USA. Przed południem poznamy drugi szacunek PKB strefy euro za II kwartał, natomiast po południu kluczowe będą dane o amerykańskiej sprzedaży detalicznej. Sesję uzupełnią publikacje z Kanady oraz wstępny indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za sierpień.

Kalendarz ekonomiczny (14 sierpnia)

08:45 Francja – CPI za lipiec: 2,1% r/r poprzednio oraz 0,6% m/m poprzednio

08:45 Francja – finalny HICP za lipiec: 2,4% r/r poprzednio oraz 0,6% m/m poprzednio.

11:00 Strefa euro – drugi szacunek PKB za II kwartał: oczekiwane 1% r/r i 0,4% k/k; poprzednio odpowiednio 1,0% i 0,4%.

11:00 Strefa euro – zmiana zatrudnienia za II kwartał: poprzednio 0,1% k/k

14:30 USA – sprzedaż detaliczna m/m za lipiec: oczekiwany wzrost o 0,1% m/m; poprzednio 0,2% m/m.

14:30 USA – bazowa sprzedaż detaliczna za lipiec: oczekiwane +0,2% m/m; poprzednio -0,2% m/m.

14:30 USA – sprzedaż detaliczna r/r: poprzednio 6,7%

14:30 Kanada – sprzedaż hurtowa za czerwiec: oczekiwane +2,7% m/m; poprzednio 0,0%.

14:30 Kanada – sprzedaż w przemyśle za czerwiec: oczekiwane -0,1% m/m; poprzednio +1,3%.

16:00 USA – wstępny indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za sierpień: oczekiwane 55 pkt.; poprzednio 55,2 pkt.

16:00 USA – oczekiwania konsumentów Uniwersytetu Michigan: oczekiwane 55,2 pkt.; poprzednio 55,4 pkt.

16:00 USA – ocena bieżącej sytuacji według Uniwersytetu Michigan: oczekiwane 54,8 pkt.; poprzednio 54,8 pkt.

16:00 USA – 5-letnie oczekiwania inflacyjne Uniwersytetu Michigan: oczekiwane 3,3%, poprzednio 3,3%

16:00 USA – roczne oczekiwania inflacyjne Uniwersytetu Michigan: oczekiwane 4,2%, poprzednio 4,2%

16:00 USA – zapasy przedsiębiorstw za czerwiec: oczekiwane +0,1% m/m; poprzednio +0,3% m/m.

Wykres EURUSD (interwał D1)

Wobec takiego zestawu danych, eurodolar może odnotować dziś skok zmienności - w obie strony. Słabsze, od prognoz dane o sprzedaży detalicznej z USA mogłyby wpłynąć na oczekiwania inwestorów względem stóp procentowych w USA w tym roku i prawdopodobnie mocno ograniczyłyby szanse jakiejkolwiek podwyżki. Zwłaszcza, jeśli towarzyszyłby im niski odczyt UoM i spadek oczekiwań inflacyjnych. Dla eurodolara mogłoby to teoretycznie zwiastować próbę powrotu powyżej 1.16 i potencjalne wybicie ponad linię najmniejszego oporu, która przebiega w pobliżu 1.155. Z drugiej strony mocna sprzedaż i poprawa sentymentów mogą sprawić, że para walutowa wróci do bazowego (spadkowego) trendu. Drugi szacunek PKB strefy euro raczej będzie miał drugorzędne znaczenie dla pary - inwestorzy nie oczekują tu istotnych zmian.

Źródło: xStation5