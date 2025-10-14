Wykres dnia – Silver (14.10.2025)

Srebro osiągnęło nowe historyczne szczyty powyżej 53 USD za uncję, ale odnotowało ekstremalną zmienność na początku dzisiejszej sesji (w tym 6% korektę), co podkreśla wzrost ryzyka na rynku.

Srebro zalicza dzisiaj ogromną zmienność, co pokazuje, że rynek nie jest już nastawiony tylko i wyłącznie pozytywnie. Wcześniej w trakcie sesji azjatyckiej cena wzrosła do nowych historycznych szczytów. Niektórzy wskazują nawet, że dopiero dzisiaj doszło do pokonania historycznych szczytów ze stycznia lat 80. Choć cena zamknęła się wtedy poniżej 50 dolarów, niektórzy wskazują, że dzienny historyczny szczyt był zanotowany na poziomie 52,8 USD za uncję. Było to jednak związane z notowaniami kontraktów terminowych.

Dzisiaj cena przekroczyła poziom 53 USD za uncję, a następnie tuż przed otwarciem rynku w Europie cena zaliczyła 6% cofnięcie. Chwilę po otwarciu rynku w Europie cena ponownie odbiła i notowane są poziomy w okolicach 52 USD za uncję, blisko wczorajszego zamknięcia.

Srebro jest jednym z najbardziej zmiennych metali na rynku, reagując zdecydowanie silniej niż złoto, zarówno w trakcie wzrostów, jak i spadków. W tym roku wzrosty cen srebra zbliżają się do 80%.

Srebro w tym roku ustępuje jedynie platynie. Źródło: Bloomberg Finance LP

Na rynku mówi się o bardzo niskiej płynności na rynku srebra. Obecnie stawki za wypożyczenie srebra na miesiąc wzrosły do 30%, co powoduje również wyraźne ograniczenie krótkich pozycji. Sam rynek jest 5 krotnie mniejszy niż rynek złota, a dodatkowo nie ma solidnej części popytowej w postaci banków centralnych, tak jak ma to miejsce w przypadku złota. Wobec tego, jeśli miałoby dojść do korekty na rynku, można oczekiwać, że będzie ona przynajmniej kilkunastuprocentowa.

Bank of America w najnowszej prognozie wskazuje na cenę srebra na poziomie 65 USD za uncję w przyszłym roku, przy cenie złota na poziomie 5000 USD. Goldman Sachs wskazuje, że widzi dalsze wzrosty cen srebra, natomiast wskazuje również na powrót srebra na giełdę w Londynie, po mocnych przyrostach zapasów w USA w ostatnich miesiącach.

Cena srebra nie jest jeszcze tak mocno odchylona od średnich, jak miało to miejsce w 2011 roku. Co więcej, zasięgi ówczesnych ruchów wskazują, że obecne wzrosty mogą być kontynuowane nawet do 60 USD za uncję. Taki poziom byłby uzasadniony przy złocie na poziomie 4200 USD oraz przy spadku stosunku cen do poziomu 70. Technicznie wsparcie znajduje się przy poziomie 50 USD za uncję, natomiast najbliższy opór nieco poniżej 55 USD za uncję.