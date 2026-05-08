Wykres dnia: SILVER nie odpuszcza 📈 Kapitał wraca na rynek 🔍

SILVER wraca do ofensywy (+2,1%) i odrabia cofnięcie z końca wczorajszej sesji, ponownie testując psychologiczny opór przy 80 dolarach za uncję. Metale szlachetne utrzymują trend pomimo militarnego incydentu w Cieśninie Ormuz, a odbudowa popytu spekulacyjnego wspiera trwające odbicie. Kontrakt SILVER nadrobił około połowę wczorajszej "cofki" na koniec sesji. Wybicie kursu powyżej trzech kluczowych wykładniczych średnich kroczących (EMA10, EMA30, EMA100) stanowi wyraźny sygnał byczego momentum, jednak bez pokonania poziomu 80 USD za uncję bardziej prawdopodobnym od wzrostów będzie dalsza konsolidacja wokół średnich. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj zmienność na SILVER? Słabość dolara: Rynek wycenia deeskalację. I ndeks dolara (USDIDX) od kilku sesji testuje kluczowe wsparcie w okolicach 97,50–97,80 (ok. 2-miesięczne minima). Powrót kursu do poziomów sprzed wybuchu wojny z Iranem sugeruje, że rynek agresywnie wycenia scenariusz pokojowy i redukuje premię za ryzyko geopolityczne. Dodatkowym wsparciem dla metali szlachetnych pozostają rentowności 10-latek USA, które utrzymują się 10 pb poniżej kwietniowych szczytów , zwiększając relatywną atrakcyjność aktywów niegenerujących odsetek.

Geopolityczna znieczulica: Cieśnina Ormuz bez echa. Mimo incydentu z wymianą ognia po przeprawie amerykańskich niszczycieli, srebro szybko wróciło do ofensywy. Powrót do trendu sprzed incydentu (tani dolar, spadki na ropie, stabilne rentowności) dowodzi, że inwestorzy traktują napięcia w regionie jako przejściowy szum i trzymają się optymizmu wywołanego przez propozycję 1-stronicowej umowy pokojowej.

Akumulacja na srebrze: Powrót „gorącego pieniądza”. Dane CME Group potwierdzają, że wolumen obrotu kontraktami i opcjami na srebro odbija od miesięcznych minimów, co sygnalizuje powrót popytu spekulacyjnego do gry. Odzyskanie neutralnych poziomów aktywności w momencie obrony technicznego odbicia oznacza, że kapitał przestał uciekać z rynku i zaczyna pozycjonować się pod potencjalne wybicie, traktując ostatnie spadki jako okazję do zajęcia długich pozycji. Dzienny wolumen instrumentów pochodnych na srebro (granatowy - kontrakty terminowe; niebieski - opcje). Źródło: CME Group

