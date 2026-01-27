Wykres dnia: SILVER wraca ze wznowioną siłą 📈 Premia cenowa w Chinach rośnie 🇨🇳

Kontrakty na srebro wznawiają dynamicznie wzrosty o kolejne 7,6%, wracając powyżej 110 USD pomimo technicznej “czerwonej lampki” z wczorajszej sesji (odwrócony młot). Metale szlachetne wciąż płyną na fali wznowionych napięć handlowych, a bezprecedensowy popyt w Chinach dodatkowo wspiera rekordowe wyceny.
Źródło: xStation5
Co kształtuje dzisiaj kurs SILVER?
-
Powrót ceł Donalda Trumpa: prezydent Stanów Zjednoczonych wrócił do handlowej polityki kija i marchewki, stosując nowe groźby celne wobec partnerów handlowych USA. Eskalacja retoryki handlowej podnosi premię za ryzyko geopolityczne i wspiera przepływ kapitału do aktywów materialnych kosztem walut i obligacji.
-
Groźby wobec Kanady: dyplomatyczne zbliżenie Chin i Kanady skłoniło Trumpa do groźby nałożenia 100-proc. ceł na wszystkie kanadyjskie produkty, jeśli kraj zawże pełną umowę handlową z Chinami. Premier Kanady Mark Carney nazwał ruch Trumpa blefem, który ma ustawić poprzeczkę na negocjacje na linii Kanada-USA ws. wolnego handlu.
-
Podwyżka ceł dla Korei Płd.: Obok Kanady na celowniku znalazła się Korea Południowa, która wciąż nie ratyfikowała zawartej z USA w ubiegłym roku umowy handlowej. “Opieszałość koreańskiej legislatury” skłoniła Trumpa do podwyższenia stawek wszystkich ceł zwrotnych (w tym na samochody, drewno i farmaceutyki) z 15% do 25%. Nie przeszkadza to jednak wzrostom na koreańskiej giełdzie, która spodziewa się ratyfikacji umowy w lutym.
-
-
Ceny w Chinach odjeżdżają: kontrakty na srebro w Chinach przekroczyły dzisiaj cenę 125 USD, oddalając się od aktualnych 112 USD w Stanach. Rosnąca premia cenowa w Szanghaju względem Comexu sygnalizuje napięcia w globalnej podaży i potwierdza, że fizyczny popyt Chinach zdaje się być głównym fundamentem obecnego trendu. Wspierają to m.in. dane z chińskiego eksportu, wg których wysyłki metalu skoczyły w 2025 do 16-letniego maksimum.
-
Handel spekulacyjny buja płytkim rynkiem: rynek kontraktów na srebro jest znacznie mniej płynny niż złoto (dzienne obroty w Londynie są ok. 5-krotnie mniejsze), przez co nowe pozycje spekulacyjne mają nieproporcjonalnie duży wpływ na cenę. Krótkoterminowi traderzy podążający za momentum oraz inwestorzy traktujący srebro jako makroekonomiczny hedge wzmacniają zmienność i przyspieszają wybicia w górę.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.