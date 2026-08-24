Wykres dnia: Trump napędza wyprzedaż dolara kanadyjskiego (24.08.2026)

Tydzień rozpoczęliśmy na rynku walutowym względnie niewielką zmiennością. Wyjątek stanowi dolar kanadyjski, który osłabia się dziś względem dolara amerykańskiego o przeszło 0,4%.

Wykres 1: Notowania walut G10 (24.06.2026)

Źródło: XTB Research, 24.08.2026

Gdzie szukać przyczyn takiego ruchu?

Powrót wojny celnej

Rozmowy dotyczące nowej umowy handlowej między Waszyngtonem a Ottawą niespodziewanie zakończyły się fiaskiem. W piątek negocjacje zostały zerwane, co oznaczało wejście w życie 50 proc. ceł na kanadyjskie produkty eksportowane do USA. Obejmą one towary o łącznej wartości około 20-28 mld dolarów (5-7% całego kanadyjskiego eksportu do USA).

Na liście celnej znalazły się m.in. drewno, cement, meble, wybrane produkty mleczne, wino, sprzęt elektryczny oraz sprzęt do hokeja. Prezydent Donald Trump stanowczo broni decyzji. W mediach społecznościowych zarzucił Kanadzie, że "chce czerpać korzyści z bycia stanem, nie będąc nim".

Premier Kanady, Mark Carney oskarża USA o wprowadzanie w ostatniej chwili nieuczciwych i gospodarczo szkodliwych żądań, w tym prób ograniczenia Kanadzie możliwości zawierania umów handlowych z innymi państwami. Strona amerykańska (reprezentowana przez Jamiesona Greera) odrzuca te oskarżenia, twierdząc, że to kanadyjscy negocjatorzy nowymi żądaniami zerwali wypracowany wcześniej kompromis.

Planowany odwet

Zgodnie z zapowiedziami Carney’a, 8 września w życie mają wejść kanadyjskie cła wymierzone w amerykański eksport o podobnej wartości (“dollar for dollar”, jak mówi sam premier). Uderzą one w takie sektory jak stal, maszyny rolnicze, sprzęt AGD, elektronika oraz produkty mleczne. Nawiasem mówiąc, selekcja nie jest przypadkowa – mają one być szybko odczuwalne w kluczowych politycznie stanach USA (co może mieć szczególne znaczenie w obliczu zbliżających się wielkimi krokami wyborów połówkowych).

Dług, PCE i Jackson Hole

Od strony dolarowej uwagę przykują trzy elementy.

Pierwszym będzie sytuacja na rynku długu. Wynikający z interwencji Departamentu Skarbu spadek w zakresie rentowności 30-letnich obligacji USA okazał się nietrwały. Obecnie wynosi ona 5,24%, co oznacza, że znajduje się ok. 6 pb. powyżej czwartkowych minimów. Jeżeli pojawią się kolejne komunikaty, które będą sygnalizowały pojawienie się na rynku większej ilości dolarów, powinniśmy obserwować dalszą deprecjację waluty.

Drugim jest środowa publikacja danych dot. inflacji PCE. Jest to odczyt istotnie opóźniony względem miary CPI, ale preferowany historycznie przez decydentów z FOMC. Publikacja nabiera oczywiście szczególnego znaczenia w obliczu ostatniej zmiany wycen. Po ostatniej nieudanej interwencji Scotta Bessenta, implikowane rynkowo prawdopodobieństwo podwyżki na jesieni wzrosło. Wrześniowa podwyżka wyceniana jest w ok. 40%. Październikowa w neico ponad 60%.

Trzecim, i być może najważniejszym, może okazać się sympozjum w Jackson Hole, które potrwa od czwartku do soboty. W piątek około południa czasu polskiego przed mównicą stanie prezes Warsh. Wydaje się, że brak forward guidance nie wchodzi w grę. Rynki oczekują klarowności – jej brak może dołożyć się do już istotnej presji na dolarze amerykańskim. Prezes Fedu zapowiedział, że potraktuje Jackson Hole jako swego rodzaju czystą kartkę. Pytanie stanowi to jak będzie miał zamiar ją zapisać.

Analiza techniczna

Wykres 2: USDCAD [D1] (31.03.2026 - 24.08.2026)

Źródło: xStation, 24.08.2026

W średnim terminie przewaga wciąż leży po stronie podaży, co potwierdza położenie kursu poniżej wszystkich kluczowych średnich kroczących. Średnie EMA 50, 100 i 150 tworzą wraz z poziomem 38.2% zniesienia Fibonacciego silną strefę oporu. Wskaźnik RSI na poziomie 37.9 powoli podnosi się natomiast z okolic strefy wyprzedania, co daje przestrzeń do dalszego ruchu wzrostowego w ramach korekty.