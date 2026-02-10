Wykres dnia 🗽US100 krok od rekordów - jak pokazuje sezon wyników spółek z USA?

Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) rośnie dziś 0,15% w stronę 26,000 punktów i wydaje się, że dosłownie 'krok' dzieli indeks od rekordowych poziomów - mimo wciąż trwającej przeceny wielu technologicznych gigantów jak Microsoft, czy Palantir.
Tymczasem sezon wyników za IV kw. 2025 jest już wyraźnie „po drugiej stronie rzeki” i na dziś rynek dostaje zestaw sygnałów, które da się czytać bez nadinterpretacji. To solidny, powtarzalny obraz: spółki dowożą, rewizje idą w górę, a wzrost zysków pozostaje dwucyfrowy.
Co wiemy na twardo (stan na moment, gdy raportowało 59% spółek S&P 500) i czy trwający sezon wyników uzasadnia powrót wzrostów i być może nowych rekordów na Wall Street?
-
76% spółek przebiło oczekiwania na EPS, a 73% przebiło oczekiwania po stronie przychodów.
-
Raportowane zyski są średnio 7,6% powyżej estymat, co jest praktycznie „w linii” z historią (między średnią 5- i 10-letnią).
-
Spółki raportują średnio 1,4% powyżej estymat (niżej niż 5-letnia średnia 2,0%, ale zgodnie z 10-letnią 1,4%).
-
Łączony wskaźnik wzrostu zysków 13,0% r/r dla S&P 500. Jeśli to się utrzyma, będzie to 5. z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków.
-
Łączony wskaźnik wrzostu przychodów 8,8% r/r, co byłoby najwyższym tempem od Q3 2022 (wtedy 11,0%) i jednocześnie 21. z rzędu kwartałem wzrostu przychodów indeksu.
-
Rewizje w sezonie: na 31 grudnia rynek wyceniał wzrost zysków Q4 na 8,3%, dziś jest to 13,0%. To efekt dodatnich zaskoczeń EPS i przesuwania agregatu w górę.
-
Prognoza na Q1 2026: 23 spółki wydały negatywne prognozy EPS, a 28 spółek pozytywne.
-
Aktualnie cena w relacji do 12-miesięcznego, oczekiwanego zysku wynosi 21,5, powyżej średniej 5-letniej (20,0) i 10-letniej (18,8). To ważne, bo rynek nie jest „tani”, więc jakość wyników ma znaczenie.
Dlaczego tech i spółki globalne wyglądają dziś lepiej?
W Twoim materiale jest ciekawy i bardzo praktyczny wątek: geograficzna ekspozycja przychodów. Przy słabszym dolarze firmy z większą sprzedażą poza USA pokazują wyraźnie lepszą dynamikę.
-
Spółki z >50% sprzedaży w USA: zyski +10% r/r, przychody +7,7% r/r
-
Spółki z >50% sprzedaży poza USA: zyski +17,7% r/r, przychody +11,9% r/r
I tu wchodzi ważny haczyk analityczny: największym „kontrybutorem” do tej przewagi jest NVIDIA. Jeśli ją wyłączymy z tej grupy międzynarodowej, dynamika spada do: zyski +12%, przychody +9,9%. Czyli przewaga słabnie, ale nie znika. To sugeruje, że efekt FX i szerzej pojęta globalna ekspozycja są realne, tylko NVDA dodatkowo je „podkręca”.
Jakie branżę pobiły wzrost w ostatnich dniach?
-
W ujęciu tygodniowym wzrost wskaźnika wzrostu zysków napędzały dodatnie zaskoczenia EPS, szczególnie w Communication Services, Health Care i Financials.
-
Od 31 grudnia największy wkład do poprawy earnings growth miały pozytywne zaskoczenia w Industrials, Information Technology i Communication Services.
-
W przypadku przychodów (od 31 grudnia) do poprawy revenue growth najbardziej dokładały się: Information Technology, Communication Services, Health Care i Industrials.
-
9 z 11 sektorów raportuje wzrost zysków r/r. Liderzy: Information Technology, Industrials, Communication Services.
-
Dwa sektory na minusie r/r: Consumer Discretionary oraz Health Care.
US100 (interwał H1)
Cena US100 rośnie powyżej EMA200 (czerwona linia) i notowana jest tylko ok. 1000 punktów poniżej historycznych rekordów na poziomie 26400 punktów.
Źródło: xStation5
