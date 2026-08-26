Wykres dnia 🚩 US100 przed wynikami Nvidia - półprzewodniki otrzymają cios, czy paliwo?

Kontrakt na Nadsaq 100 (US100) będzie dziś uważnie obserwowany przez światowe rynki wobec zbliżających się po sesji wyników największej na świecie spółki giełdowej Nvidia (NVDA.US). Jej wyniki wpłyną na sentyment inwestorów do producentów chipów i sektorów powiązanych z infrastrukturą AI. Inwestorzy liczą, że firma przedstawił niemal 100% wzrost przychodów rok do roku, ale wydaje się, że samo pobicie consensusu i podniesienie prognoz może być dla rynków niewystarczające, by pchnąć sentyment w górę. Nvidia, by obudzić półprzewodniki powinna "zaskoczyć" inwestorów czymś zupełnie nowym, lub podać więcej szczegółów na temat informacji, które pojawiały się w światowych mediach, w ostatnich tygodniach.

Jedną z takich informacji jest 15% podwyżka infrastruktury serwerowej Vera Rubin i Grace Blackwell. Jeśli firma podniesie prognozę marż i utrzyma wysokie prognozy sprzedaży - rynek półprzewodników może ponownie złapać "wiatr w żagle", co mogłoby sprzyjać powrotowi US100 powyżej 30,000 punktów. Jeśli natomiast Nvidia dowiezie świetne wyniki, ale nie zaskoczy rynków niczym specjalnym - reakcja może być mieszana. W scenariuszu negatywnego zaskoczenia w którymkolwiek z kluczowych wskaźników, niewykluczone, że zobaczlibyśmy tąpnięcie do ok. 28,600 punktów (38,2 Fibo ostatniej fali spadkowej).

Dane Wolfe Research wskazują, że akcje spółek momentum mają problem z odzyskaniem kluczowych 50 i 200-dniowych średnich kroczących, które obecnie pełnią funkcję oporu.

Ta słabość zwiększa znaczenie wyników Nvidii, które mogą przesądzić o krótkoterminowym kierunku dla szerokiego segmentu spółek wzrostowych i półprzewodników, gdzie kapitał koncentrował się w bezprecedensowy sposób przez ostatnie dwa lata.

Aktualna średnia c/z dla Nasdaq 100 to 23 (w szczycie hossy dot-com było to ok. 30) wobec 20-letniej średniej na poziomie 20-krotności. Widzimy więc, że wycena jest wymagająca, ale jak dotąd broni się silnymi fundamentami (boom AI) i dynamicznym wzrostem zysków.

Wykres US100 (Interwał D1)

W ciągu ostatnich 30 dni US100 wzrósł o ok. 4%, ale ma za sobą kilka słabszych sesji - nie zdołał utrzymać się dłużej powyżej 30,000 punktów. Kluczowym oporem jest dziś 29,500 i 30,000 punktów, a ważnymi do obserwacji poziomami wsparcia 28,600 (38,2 Fibo) i 28,000 punktów. Indeks niedawno powstrzymał spadki na poziomie EMA200 i od tego czas utrzymuje średnioterminowy trend wzrostowy - mimo zadyszki z ostatnich tygodni.

Źródło: xStation5