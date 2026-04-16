US500 na historycznych szczytach: Indeks przebił barierę 7000 pkt i testuje poziom 7050 pkt, co jest napędzane nadziejami na deeskalację konfliktu z Iranem i otwarcie Cieśniny Ormuz.
Solidne wyniki banków: Giganci z Wall Street (m.in. Goldman Sachs i Citi) rozpoczęli sezon wyników powyżej oczekiwań, dzięki odbiciu w bankowości inwestycyjnej i fuzjach.
Silny sektor technologiczny: Rekordowe zyski TSMC (+58% r/r) poprawiają sentyment w branży AI przed dzisiejszą publikacją wyników Netflixa, od którego rynek oczekuje dalszego wzrostu bazy subskrybentów.
US500 na historycznych szczytach: Indeks przebił barierę 7000 pkt i testuje poziom 7050 pkt, co jest napędzane nadziejami na deeskalację konfliktu z Iranem i otwarcie Cieśniny Ormuz.
Solidne wyniki banków: Giganci z Wall Street (m.in. Goldman Sachs i Citi) rozpoczęli sezon wyników powyżej oczekiwań, dzięki odbiciu w bankowości inwestycyjnej i fuzjach.
Silny sektor technologiczny: Rekordowe zyski TSMC (+58% r/r) poprawiają sentyment w branży AI przed dzisiejszą publikacją wyników Netflixa, od którego rynek oczekuje dalszego wzrostu bazy subskrybentów.
US500 przebija się we wtorek powyżej 7000 punktów, a następnie podczas środowej sesji w oczekiwaniu na rozpoczęcie negocjacji pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi osiąga nowe historyczne szczyty. US500 testuje obecnie okolice 7050 punktów, notując 4 z rzędu mocną sesję wzrostową. Głównym motorem napędowym jest oczywiście nadzieja na zakończenie konfliktu w Iranie. Sam Iran wskazuje, że w przypadku pozytywnego wydźwięku rozmów, jest w stanie pozwolić na używanie omańskich wód w celu otwarcia Cieśniny Ormuz, z gwarancją braku atakowania statków.
Niemniej z perspektywy całej Wall Street kluczowe są również wyniki finansowe spółek. Sektor bankowy zanotował solidny początek sezonu wyników za pierwszy kwartał 2026 roku, napędzany przede wszystkim imponującym odbiciem w bankowości inwestycyjnej oraz aktywnością w obszarze fuzji i przejęć. Goldman Sachs pozytywnie zaskoczył rynek, raportując 48-procentowy wzrost opłat z bankowości inwestycyjnej i rekordowe przychody z handlu akcjami, choć jednocześnie negatywnie zaskoczył w segmencie FICC. Citigroup osiągnął najlepsze przychody od dekady, zwiększając zyski o 42% dzięki skutecznej transformacji operacyjnej. JPMorgan Chase oraz Bank of America również przebiły prognozy zysków, wspierane przez stabilne dochody odsetkowe, choć w przypadku JPMorgan inwestorzy z niepokojem przyjęli wyższe od oczekiwań prognozy wydatków na resztę roku. Najsłabiej w grupie wypadł Wells Fargo, który mimo przebicia zysku na akcję, rozczarował rynki niższymi przychodami i ostrożnymi prognozami dotyczącymi wyniku odsetkowego netto (NII), co odzwierciedla zróżnicowany wpływ utrzymujących się wysokich stóp procentowych na poszczególne modele biznesowe gigantów z Wall Street.
Oczekiwania wobec dzisiejszych wyników Netflixa są wysokie, a rynek liczy na potwierdzenie skuteczności nowej strategii monetyzacji i walki ze współdzieleniem haseł. Analitycy spodziewają się przychodów na poziomie ok. 12,17 mld USD (wzrost o 15,4% r/r) oraz przyrostu bazy subskrybentów o ponad 4,5 mln osób, co ma być napędzane głównie przez dynamicznie rozwijający się segment reklamowy, odpowiadający już za znaczną część nowych rejestracji. Inwestorzy będą szczególnie wyczuleni na dane dotyczące marży operacyjnej, która ma wynieść rekordowe 32%, oraz na komentarze zarządu dotyczące planowanych podwyżek cen i rozwoju oferty transmisji na żywo.
Z kolei tajwański gigant TSMC zaprezentował już rekordowe wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, które stały się silnym impulsem wzrostowym dla całego sektora technologicznego. Spółka odnotowała imponujący skok zysku netto o 58% rok do roku, osiągając 18,1 mld USD przy przychodach rzędu 36 mld USD, co było możliwe dzięki niesłabnącemu zapotrzebowaniu na zaawansowane układy scalone do sztucznej inteligencji. Utrzymanie marży brutto na poziomie aż 66,2% potwierdza dominującą pozycję TSMC jako kluczowego ogniwa w globalnym łańcuchu dostaw AI, co w połączeniu z 40-procentowym wzrostem sprzedaży rok do roku, stawia firmę w roli głównego beneficjenta obecnej rewolucji technologicznej. Choć TSMC nie należy do indeksu S&P 500, to jest jednak jedną z największych spółek na świecie i jest notowany poprzez ADR na NYSE i ma ogromny wpływ na sentyment innych spółek technologicznych.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.