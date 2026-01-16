Wykres dnia: USD/JPY pod presją BoJ i polityki Japonii (16.01.2026)

Para USD/JPY obecnie znajduje się w rejonie 158,111 jena za dolara. Rynek znajduje się pod presją zmienności, wynikającą głównie z oczekiwań dotyczących polityki Banku Japonii, ryzyka potencjalnej interwencji walutowej oraz niepewności politycznej w Japonii.

Źródło: xStation5

Co kształtuje dzisiaj kurs USD/JPY?

1. Polityka Banku Japonii (BoJ)

Rynek reaguje na oczekiwania dotyczące przyszłych podwyżek stóp w Japonii. Ostatnie sygnały wskazują, że BoJ może przyspieszyć tempo podwyżek stóp już w kwietniu, co wspiera umocnienie jena, ponieważ wyższe stopy procentowe zwiększają atrakcyjność waluty dla inwestorów i ograniczają presję spadkową na USD/JPY.

2. Ryzyko interwencji walutowej

Minister Finansów Japonii podkreślił, że wszystkie możliwości są brane pod uwagę, w tym potencjalna wspólna interwencja z USA w celu ograniczenia nadmiernego osłabienia jena. Sama perspektywa interwencji walutowej powoduje natychmiastową reakcję rynku, ponieważ inwestorzy zabezpieczają pozycje, a jen zyskuje na wartości w krótkim terminie.

3. Polityka Sanae Takaichi