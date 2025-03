Wykres dnia - USDIDX (03.03.2025)

Indeks dolara (USDIDX) notuje dziś spadki, które wydają się spowodowane szeregiem czynników - od niepewnego losu finalnych ceł, jakie Stany Zjednoczone nałożą na głównych partnerów handlowych, po słabsze dane makro z amerykańskiej gospodarki. Także wyższe dane o inflacji CPI i PPI nie zostały potwierdzone przez piątkowy odczyt PCE - najważniejszy z punktu widzenia REezrwy Federalnej (dane wypadły zgodnie z oczekiwaniami).

Choć niepewność co do presji cenowej w USA pozostaje (choćby przez wyższe oczekiwania inflacyjne), fakt, czy zmaterializują się one i doprowadzą do wzrostów cen pozostaje raczej kwestią ryzyka, niż materializującym się faktem. Także ewentualny wpływ wojen handlowych, może raczej osłabić, niż wzmocnić gospodarkę USA, a rosnąca inflacja - doprowadzić do wyhamowania konsumpcji.

W efekcie, możemy zauważyć, że wyższe dane inflacyjne na tym etapie nie są dla dolara jednoznacznie pozytywne, a rynek musi zwracać uwagę na ryzyko zmiany 'wojowniczej' narracji Donalda Trumpa i ew. ogłoszenie 'dealu' z Meksykiem, Kanadą i Europą - skutkującego obniżeniem lub wycofaniem taryf. Decyzja w tej sprawie nadejść może do końca jutrzejszego dnia. Dziś, rynek o 16:00 pozna dane ISM z amerykańskiego przemysłu i jeśli odczyt rozczaruje oczekiwania analityków, możemy oczekiwać, że dolar się osłabi.

16:00 ISM przemysłu USA (za luty): 50,8 vs 50,9 poprzednio

Ceny: oczekiwane 56.3 vs 54.9 poprzednio

Nowe zamówienia: oczekiwane 54.6 vs 55.1 poprzednio

Zatrudnienie: oczekiwane 50.1 vs 50.3 poprzednio

Wykres USDIDX (interwał H1)

Kontrakty na indeks dolara notują dziś prawie 0.6% spadek i wymazują sporą część wzrostów wspieranych ostatnim ogłoszeniem ceł przez Donalda Trumpa, który zapowiada 25% cła na Kanadę, Meksyk i import wybranych towarów z krajów Europy, jak i dodatkowe 10% cła na Chiny. Widzimy, że wzrosty zostały zatrzymane na poziomie 38.2 Fibo zniesienia ostatniej fali spadkowej ze stycznia 2025 roku. Indeks dolara tąpnął poniżej EMA50, testuje obecnie okolice EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5