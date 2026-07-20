Wykres dnia: USDJPY - Dolar wygrywa kolejny rundy, ale Tokio szykuje odpowiedź

Rynek USDJPY przypomina kolejną rundę starcia dwóch ciężkich zawodników. Po jednej stronie znajduje się dolar wspierany przez wysokie rentowności amerykańskich aktywów oraz utrzymującą się przewagę stóp procentowych. Po drugiej stronie znajduje się jen, który mimo rozpoczęcia procesu normalizacji polityki pieniężnej przez Bank Japonii nadal pozostaje pod presją.

Japonia wykonała pierwszy krok w stronę odejścia od ultra łagodnej polityki, jednak różnica pomiędzy poziomem stóp procentowych w USA i Japonii pozostaje ogromna. To właśnie ten czynnik nadal stanowi główny argument przemawiający za dolarem.

Jednocześnie kurs USDJPY znajduje się w miejscu, które zwiększa uwagę spekulantów oraz japońskich władz. Dzisiejsze święto w Japonii oznacza niższą płynność na rynku, a takie warunki często zwiększają ryzyko gwałtownych ruchów. Tokio od wielu miesięcy sygnalizuje, że nie zaakceptuje nadmiernej zmienności jena, dlatego rynek musi uwzględniać możliwość bezpośredniej interwencji.

USDJPY przypomina obecnie walkę, w której dolar nadal zdobywa punkty dzięki przewadze fundamentalnej, ale każdy kolejny ruch w górę zwiększa ryzyko odpowiedzi ze strony Japonii.

Źródło: xStation5

Czynniki, które obecnie kształtują USDJPY

1. Japonia i ryzyko interwencji walutowej

Najważniejszym elementem psychologicznym dla rynku USDJPY pozostaje możliwość bezpośredniej reakcji japońskich władz.

Ministerstwo Finansów Japonii od wielu miesięcy monitoruje sytuację na rynku walutowym i wielokrotnie podkreślało, że nadmierna zmienność kursu jena może wymagać odpowiednich działań. Nie chodzi jednak wyłącznie o konkretny poziom USDJPY, ale przede wszystkim o tempo zmian.

Historia pokazuje, że Japonia najczęściej reagowała wtedy, gdy osłabienie jena zaczynało przybierać gwałtowny charakter i wpływać na oczekiwania przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Władze w Tokio mają świadomość, że zbyt słaba waluta zwiększa koszty importu energii i surowców, co może utrudniać walkę z inflacją.

Dzisiejsze święto w Japonii dodatkowo przyciąga uwagę rynku. Przy ograniczonej płynności nawet mniejsze przepływy kapitału mogą powodować większe ruchy kursu. Dla władz może to być moment, w którym potencjalna interwencja miałaby większy wpływ psychologiczny.

Jednocześnie Japonia musi zachować cierpliwość. Zbyt szybkie wykorzystanie rezerw walutowych mogłoby przynieść jedynie krótkotrwały efekt, jeżeli fundamenty nadal pozostawałyby po stronie dolara. Tokio potrzebuje momentu, w którym rynek będzie najbardziej podatny na zmianę kierunku.

2. Różnica stóp procentowych nadal pozostaje głównym argumentem za dolarem

Najważniejszym fundamentem dla USDJPY pozostaje różnica pomiędzy polityką pieniężną Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Bank Japonii rozpoczął proces podnoszenia stóp procentowych, ale droga do bardziej restrykcyjnej polityki nadal będzie bardzo stopniowa. Rezerwa Federalna natomiast utrzymuje stopy na wysokim poziomie, a inwestorzy nadal analizują, kiedy oraz w jakim tempie Fed zdecyduje się rozpocząć cykl obniżek.

Dla rynku walutowego kluczowe znaczenie mają nie tylko obecne poziomy stóp procentowych, ale również rentowności obligacji oraz oczekiwania dotyczące przyszłości.

Jeżeli Fed będzie utrzymywał ostrożne podejście i będzie ograniczał oczekiwania dotyczące szybkiego luzowania polityki, dolar może nadal pozostawać wspierany. Nawet przy niższej inflacji w Stanach Zjednoczonych przewaga dolara może utrzymać się wtedy, gdy realne stopy procentowe pozostaną atrakcyjne dla inwestorów.

Po stronie Japonii sytuacja wygląda inaczej. Bank Japonii musi zrównoważyć potrzebę normalizacji polityki pieniężnej z ryzykiem osłabienia wzrostu gospodarczego. Zbyt szybkie podwyżki mogłyby zaszkodzić gospodarce, dlatego proces zacieśniania pozostaje ostrożny.

3. Konflikt na Bliskim Wschodzie i ropa zwiększają presję na jena

Kolejnym czynnikiem wpływającym na USDJPY pozostaje sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie.

Nasilający się konflikt w Zatoce Perskiej zwiększył znaczenie rynku ropy oraz ryzyka zakłóceń po stronie podaży energii. Wzrost cen ropy może wpływać na waluty poprzez kilka kanałów.

Pierwszy związany jest z inflacją. Droższa energia utrudnia dalsze obniżanie presji cenowej i może ograniczać przestrzeń banków centralnych do łagodzenia polityki pieniężnej. Drugi kanał związany jest z bezpieczeństwem. W okresach zwiększonej niepewności inwestorzy często kierują kapitał w stronę dolara jako globalnej waluty rezerwowej. To dodatkowe wsparcie dla amerykańskiej waluty w momentach wzrostu ryzyka.

Dla Japonii sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ kraj ten pozostaje dużym importerem energii. Wyższe ceny ropy mogą pogarszać bilans handlowy oraz zwiększać koszty dla gospodarki. W rezultacie wydarzenia geopolityczne mogą obecnie działać przeciwko jenowi, mimo że historycznie japońska waluta często korzystała z okresów podwyższonej awersji do ryzyka.

USDJPY: dolar nadal prowadzi, ale Japonia pozostaje w grze

Obecna sytuacja na USDJPY jest wynikiem kilku nakładających się czynników, które działają w różnych kierunkach.

Dolar nadal korzysta z przewagi wynikającej z różnicy stóp procentowych oraz wysokich rentowności amerykańskich obligacji. Fed, mimo słabszych danych inflacyjnych, pozostaje ostrożny w kwestii szybkiego rozpoczęcia cyklu obniżek, co ogranicza presję na amerykańską walutę. Po drugiej stronie Japonia znajduje się w trudnym położeniu. Bank Japonii rozpoczął zmianę kierunku polityki pieniężnej, ale tempo normalizacji pozostaje powolne. Jednocześnie każde dalsze osłabienie jena zwiększa presję na Ministerstwo Finansów, które musi brać pod uwagę koszty gospodarcze zbyt słabej waluty.

Technicznie para pozostaje w trendzie wzrostowym i porusza się w obrębie kanału wzrostowego. Wskaźnik RSI znajduje się w pozytywnym obszarze, ale nie wskazuje jeszcze na skrajne wykupienie rynku, co sugeruje utrzymującą się presję po stronie kupujących.

Kluczowe wnioski