Wykres dnia: USDJPY – zmiana trendu? (03.07.2026)

Kurs USDJPY wzrósł w środę do najwyższego poziomu od grudnia 1986 r. (162,8). Od tego czasu notuje jednak przeszło 1-proc. spadek.

Zmiana podejścia do interwencji walutowych

Czerwcowe próby interwencji ze strony japońskich władz okazywały się nieudane. Po chwilowych spadkach, para USDJPY sięgała nowych szczytów.

Z tego względu, zgodnie z doniesieniami Reutersa, oficjele mają zrezygnować z dotychczasowej praktyki sygnalizowania ryzyka interwencji, zamiast tego podejmując działania mające na celu wywarcie presji na spekulantów i podwyższenie kosztów związanych z grą na spadki jena. Porzucona ma zostać także komunikacja sygnalizująca konkretne poziomu kursu, które mogą wywołać działanie ze strony władz.

Zmiana podejścia wydaje się zyskiwać aprobatę rynków – jen umocnił się wczoraj w godzinach porannych o blisko 0,9% względem dolara, utrzymując zyski aż do końca dnia dzięki słabszemu od oczekiwań raportowi NFP z amerykańskiego rynku pracy.

Dziś japońska waluta doznaje dalszego umocnienia, na co wpływać może zarówno szersza słabość dolara, jak i wypowiedzi Ministry Finansów, Satsuki Katayamy, która stwierdziła, że Tokio pozostaje gotowe do interwencji na rynku walutowym, podkreślając jednocześnie ścisłą współpracę z Waszyngtonem na tej płaszczyźnie. Odniosła się również do rosnących rentowności obligacji, zaznaczając, że polityka fiskalna będzie prowadzona w taki sposób, aby odzyskać zaufanie rynków.

Przed nami dalsze podwyżki

Bank Japonii znajduje się obecnie w historycznym punkcie zwrotnym, odchodząc od dekad ultraluźnej polityki pieniężnej. W połowie czerwca podniósł główną stopę procentową do poziomu najwyższego od 1995 r. poziomu (1%).

Zgodnie z rynkowym konsensusem i sygnałami płynącymi od członków zarządu (m.in. jastrzębiego Naoki Tamury), to nie koniec cyklu zacieśniania. Rynek oczekuje, że stopy będą systematycznie rosnąć w kilkumiesięcznych odstępach w kierunku stopy neutralnej, która zgodnie z wypowiedziami decydentów znajduje się obecnie na poziomie 1,5%-2,0%.

Administracja rządowa mocno naciska na podwyżki, aby zapobiec nadmiernej deprecjacji waluty. Na marginesie warto dodać, że jednym z głównych beneficjentów tej sytuacji jest japoński sektor bankowy.

Zacieśnianie wspierają dane makroekonomiczne

Fundamentem dla kontynuacji jastrzębiego zwrotu pozostają dane. Bank istotnie podniósł swoje prognozy inflacyjne, spodziewając się wzrostu miary bazowej do poziomu 2,5-3% w roku fiskalnym 2026, wyraźnie powyżej 2-proc. celu inflacyjnego.

Podwyższone pozostają także średnio- oraz długoterminowe oczekiwania inflacyjne. Co więcej, inflacja przestała być napędzana wyłącznie przez czynniki zewnętrzne. Płace rosły w kwietniu (3,5%) najszybciej od 2024 r., a japońskie firmy coraz chętniej przerzucają wyższe koszty pracy na ceny końcowe.

Analiza techniczna

Wykres 1: USDJPY (03.12.2025 - 03.07.2026)

Źródło: xStation, 03.07.2026

Pomimo istotnej korekty, para wciąż znajduje się w długoterminowym, stabilnym trendzie wzrostowym. Podstawowa struktura (układ coraz wyższych szczytów i dołków w ujęciu dziennym) nie uległa na ten moment trwałej negacji.

Okolice 160,2 stanowią obecnie krytyczną strefę obrony, wynikającą ze zbiegnięcia się dwóch istotnych czynników technicznych: 50-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA 50 – poziom 160.268) oraz poziomu zniesienia Fibonacciego 23.6%, wyznaczonego dla szerszej fali wzrostowej.

RSI opuściło terytorium silnego wykupienia i ustabilizowało się na poziomie niemal całkowicie neutralnym (50.2). Stwarza to przestrzeń do wygenerowania nowego impulsu kierunkowego.

Krótkoterminową dominację strony podażowej potwierdza MACD. Przecięcie linii sygnałowej od góry oraz narastający negatywny histogram odzwierciedlają spadkowe momentum, co nakazuje ostrożność przy przedwczesnym zakładaniu definitywnego zakończenia korekty.