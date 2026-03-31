Wykres dnia: Wall Street odbija w nadziei na koniec wojny 📈 US100 rośnie 1% (31.03.2026)

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) rosną dziś blisko 1% na fali oczekiwań co do powolnego wygaszania amerykańskiego zaangażowania w konflikt z Iranem. Donald Trump wskazał, że jest otwarty na wyjście USA z konfliktu, przed osiągnięciem usunięcia blokady Cieśniny Ormuz, a wczoraj publikowana przez Marco Rubio lista celów operacji również nie obejmowała otwarcia Cieśniny - tylko zniszczenie potencjału rakietowego, przemysłowego i floty.

Nie jest jednak pewne czy to tylko pozycja strategiczna, mająca wprowadzać w błąd, czy też Amerykanie naprawdę rozważą wygaszanie działań zbrojnych, rezygnując z 'maksymalistycznych' celów ataku. Jeśli ten scenariusz się ziści - możemy oczekiwać stabilizacji nastrojów na giełdzie w USA.

W średnim terminie odbiciu mogą sprzyjać dokładające się do zakupów fundusze CTA, które po bezprecedensowej od czasów Covid-19 i krachu z kwietnia 2025 roku sprzedaży prawdopodobnie staną się kupującymi netto w indeksie S&P 500, przez najbliższe dni i tygodnie. Patrząc na wykres US100, widzimy absolutnie dominującą stronę sprzedażową w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Jeśli spojrzymy na dynamikę poprzednich impulsów tej skali, widzimy, że za każdym razem powodowało to choćby krótkoterminowe V-kształtne odbicie. Jeśli scenariusz miałby się powtórzy, US100 mógłby wzrosnąć do ok. 24,000 punktów, nim nadszedłby poważny test wzrostowego momentum. Jednocześnie zmienność pozostaje ogromna, a Wall Street wciąż będzie podatne na doniesienia z frontu, gdzie próżno szukać oznak deeskalacji. Izraelska armia stwierdziła, że jest gotowa prowadzić działania jeszcze przez wiele tygodni, a Benjamin Netanjahu stwierdził, że nie ma żadnego 'limitu czasowego' na przeprowadzanie kolejnych ataków. Źródło: xStation5

