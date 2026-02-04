Wyniki Alphabet. Rekordowe przychody i inwestycje pokazują dominację spółki!

Alphabet opublikował wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, które jednoznacznie pokazują, że spółka przyspiesza w kluczowych obszarach swojego biznesu. Przychody osiągnęły rekordowe 113,8 miliarda USD, co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej i przewyższa oczekiwania rynku wynoszące 111,4 miliarda USD. Zysk na akcję wyniósł 2,82 USD wobec prognozowanych 2,65 USD, a zysk netto osiągnął 30,1 miliarda USD, co przekłada się na wzrost o 20% rok do roku.

Wyniki te potwierdzają, że Alphabet potrafi nie tylko utrzymać stabilny i systematyczny wzrost, ale również skutecznie monetyzować inwestycje w sztuczną inteligencję, własne procesory TPU i rozwój usług chmurowych. Spółka pokazuje, że technologie przyszłości stają się realnym źródłem przychodów i zysków, umacniając jej pozycję lidera w globalnej gospodarce cyfrowej.

Najważniejsze wyniki finansowe Q4 2025

Przychody: 113,8 mld USD, wzrost 18% r/r

Przychody Google Services: 95,9 mld USD, wzrost 14% r/r

Przychody Google Search: 63,1 mld USD, wzrost 17% r/r

Przychody YouTube: 11,4 mld USD, wzrost 9% r/r

Przychody Google Cloud: 17,7 mld USD, wzrost 48% r/r

Zysk operacyjny Alphabet: 35,9 mld USD, wzrost 16% r/r

Marża operacyjna: 31,6%

Zysk netto: 34,5 mld USD, wzrost 30% r/r

EPS: 2,82 USD, wzrost 31% r/r

Segmenty biznesowe

Google Services pozostaje solidnym fundamentem przychodów Alphabet i odpowiada za lwią część wyników kwartalnych. Segment osiągnął 95,9 mld USD przychodów, dzięki czemu tradycyjny model reklamy cyfrowej nadal generuje znaczące zyski. Wzrost przychodów napędzany był przez 17% wzrost w „Search & other”, 17% wzrost w subskrypcjach, platformach i urządzeniach oraz 9% wzrost przychodów z reklam YouTube, co pokazuje, że reklama online nadal jest głównym motorem finansowym spółki, mimo rosnącej konkurencji i zmian w przepisach dotyczących prywatności.

Google Services jest strategicznym źródłem gotówki, co pozwala Alphabet na finansowanie inwestycji w inne obszary działalności. Wysoki udział segmentu w całości przychodów podkreśla, że tradycyjna reklama jest nie tylko odporna, ale zyskuje na wartości dzięki narzędziom AI, które zwiększają efektywność targetowania i przyciągają reklamodawców globalnie.

Google Cloud to najszybciej rosnący segment Alphabet, który wygenerował 17,7 mld USD przychodów, co oznacza wzrost aż 48% rok do roku. Taki wynik potwierdza, że chmura i rozwiązania związane z AI są coraz ważniejszym źródłem przychodów. Rosnące przychody w Google Cloud są napędzane przez zwiększający się popyt na infrastrukturę AI, rozwiązania przedsiębiorcze oraz rosnącą bazę klientów korporacyjnych. Alphabet rozwija własne środowiska obliczeniowe, w tym procesory TPU i narzędzia AI, co daje mu technologiczną przewagę nad konkurencją.

Other Bets, obejmujące projekty eksperymentalne takie jak Waymo czy Verily, wygenerowały 370 mln USD przychodów, a ich strata operacyjna wyniosła 3,6 mld USD. Mimo że segment nadal nie jest rentowny, zmniejszenie straty i kontrola kosztów pokazują, że Alphabet skutecznie zarządza ryzykiem w ramach długoterminowych inwestycji, które mogą w przyszłości przynieść znaczące zwroty.

Nakłady inwestycyjne i perspektywy

Alphabet zapowiedział, że w 2026 roku przeznaczy 175–185 mld USD na inwestycje kapitałowe, czyli o ponad 60% więcej niż w poprzednim roku. Tak ogromny wzrost nakładów inwestycyjnych wynika głównie z rozbudowy centrów danych, inwestycji w infrastrukturę AI, rozwoju Google Cloud oraz modernizacji istniejącej infrastruktury reklamowej.

Skala tych inwestycji jest bezprecedensowa w historii spółki i pokazuje, że Alphabet nie zamierza ograniczać tempa wzrostu ani utrzymywać przewagi konkurencyjnej jedynie w dotychczasowym modelu biznesowym. W dłuższym horyzoncie inwestycje te mają stworzyć solidny fundament pod rozwój sztucznej inteligencji i usług chmurowych oraz zapewnić zdolność do szybkiego skalowania nowych technologii. Jednocześnie rynek wciąż próbuje ocenić, jaki wpływ tak duże wydatki mogą mieć na krótkoterminowe marże i przepływy pieniężne spółki.

Perspektywy i wnioski

Alphabet udowadnia, że potrafi skutecznie łączyć ofensywne inwestycje z efektywną monetyzacją. Stabilny wzrost przychodów z Google Services, dynamiczny rozwój Google Cloud oraz kontrolowane ograniczanie strat w Other Bets wskazują, że spółka znajduje równowagę pomiędzy ekspansją a rentownością.

Po wielu miesiącach, w których część rynku uważała, że Alphabet przespał boom sztucznej inteligencji, wyniki spółki pokazują, że w rzeczywistości to ona wysuwa się teraz na prowadzenie. Dynamika przychodów z Google Cloud oraz zwiększona monetyzacja AI w segmentach reklamowych i usług chmurowych pokazują, że Alphabet nie tylko nadąża za trendem, ale wyznacza standardy w branży. Własne procesory TPU, rozwój infrastruktury AI oraz rozbudowa centrów danych pozwalają firmie szybciej skalować produkty i zwiększać przychody w kluczowych segmentach.

Te działania przekładają się również na rynek kapitałowy. Akcje Alphabet w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosły mocniej niż innych spółek z grupy Magnificent Seven, co odzwierciedla rosnące zaufanie inwestorów do zdolności spółki do generowania przychodów z AI i utrzymania przewagi w technologii chmurowej. Alphabet wchodzi w nową fazę rozwoju, w której systematyczny wzrost przychodów z usług reklamowych i chmury łączy się z agresywną ekspansją kapitałową, co może zdefiniować pozycję spółki na kolejne lata, zwłaszcza w kontekście rosnącego znaczenia AI w globalnej gospodarce cyfrowej.