Wyniki BlackRock: Dynamiczny wzrost w pierwszym kwartale

Firma inwestycyjna opublikowała dziś, przed otwarciem sesji, wyniki za Q1 2026. CEO zwraca uwagę, że jest to jeden z najlepszych początków roku w historii spółki. Akcje rosną w notowaniach posesyjnych o ok. 3%.

Trudno dopatrzyć się w sprawozdaniach firmy obaw o kondycję rynku private equity oraz private credit.

Najważniejsze informacje finansowe:

Przychody: 6,7 mld USD; oczekiwania na poziomie ok. 6,4 mld USD

Przychody operacyjne: wzrost o 31% do 2,67 mld USD

Marża operacyjna: wzrost do 44,5%

EPS: 12,53 USD; oczekiwania na poziomie ok. 11,5 USD

Aktywa pod zarządzaniem (AUM): wzrost o 27% do 13,89 bln USD

Napływy środków: 130 mld USD

Organiczny wzrost opłat: wzrost o 10%

Zarząd kładzie nacisk na skalę, dynamikę oraz jakość wzrostu aktywów pod zarządzaniem, co ma pomóc rozwiać obawy rynku dotyczące ryzyk dla firmy wynikających m.in. z rynku private equity/private credit. Pomimo obaw o wstrzymywanie lub ograniczanie możliwości wycofywania środków z funduszy/produktów typu PE/PC, napływ netto środków do spółki wyniósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 744 mld USD.

Pierwszy kwartał 2026 okazał się rekordowy w historii produktów ETF spółki. Bardzo dobrze radzi sobie też platforma do zarządzania kapitałem „Aladdin” — przychody z subskrypcji wzrosły o 22% r/r. Z perspektywy wyników finansowych wszystko wskazuje na to, że obecny kwartał jest drugim najlepszym w historii firmy; najlepszy był poprzedni kwartał.

BLK.US (D1)

Spółka w dołku ostatniej przeceny spadła od szczytu aż o 22%, jednak popytowi udało się obronić linię trendu, a kurs wydaje się wracać do wzrostów. Źródło: xStation5