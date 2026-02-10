Wyniki Coca-Coli: Czy nowy CEO wytrzyma presję?

Ikoniczny producent (głównie) słodkich napojów gazowanych opublikował swoje wyniki za Q4 FY2025, a wraz z nimi prognozy sprzedaży na 2026 rok. Wyniki nie są tragiczne, jednak w reakcji inwestorów ewidentnie można dopatrzyć się rozczarowania.

W ujęciu kwartalnym:

EPS spadł do 0,58 USD, co jednak okazało się wynikiem powyżej oczekiwań rynku na poziomie ok. 0,56 USD.

Spadły również przychody, tym razem bardziej, niż oczekiwał tego rynek, do 11,8 mld USD wobec oczekiwań inwestorów na poziomie 12 mld USD.

EPS wzrósł w ujęciu rocznym o 4%, a sam wynik powyżej konsensusu analityków wskazuje na wyjątkowo sprawne zarządzanie kosztami. Rocznie przychody również wzrosły, jednak już tylko o 2%.

Wolumen sprzedaży wzrósł o 1%, ze wzrostami na rynkach USA, Japonii i Brazylii. Spółce udało się też podnieść ceny, średni roczny wzrost cen wyniósł 4%.

Zarząd zakomunikował szereg istotnych decyzji operacyjnych i strategicznych. Przyszły CEO, a obecny COO, Henrique Braun, wskazuje na napięcia po stronie popytowej, na które firma odpowiada, oferując nowe rozmiary opakowań dostosowane do klientów o mniejszej zamożności.

To, co mogło potencjalnie zmartwić akcjonariuszy najbardziej, to prognozy sprzedaży na 2026 rok. Organiczny wzrost przychodów ma wynieść między 4% a 5%, a zyski mają wzrosnąć o 7%–8%. Nie są to zapowiedzi wyjątkowo dynamicznego wzrostu, a rynek wciąż nie jest pewien, jak spółka poradzi sobie z presją fundamentalną wynikającą ze zmieniających się nawyków konsumentów.

COKE.US (D1)

Źródło: xStation5