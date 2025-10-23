Wyniki IBM: Powolny wzrost i słabsze prognozy

IBM opublikował wczoraj wyniki, które na pierwszy rzut oka wyglądały solidnie.

Przychody i zysk na akcję przebiły oczekiwania rynku, a wolne przepływy pieniężne wyraźnie wzrosły rok do roku.

Mimo to reakcja inwestorów była jednoznacznie negatywna. W regularnym handlu kurs osuwał się w dół, a w notowaniach po sesji spadki przekraczały 7%.

To już trzeci z rzędu kwartał, w którym konferencja wynikowa kończy się rozczarowaniem.

Przychód w minionym kwartale wyniósł 16,33 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o ponad 9 procent rok do roku i wyraźne pobicie konsensusu ustawionego w okolicach 16,1 miliarda.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje segment infrastruktury, który urósł aż o 17 procent, co pokazuje odporność tradycyjnych linii biznesowych.

Znacznie skromniej wypadł konsulting, gdzie wzrost sięgnął jedynie 3,3 procent.

Spółka zrealizowała również oczekiwania co do marży operacyjnej na poziomie 58,7 procent, a skorygowany zysk na akcję wzrósł do 2,65 dolara, przewyższając prognozy.

Wolne przepływy pieniężne urosły do 2,37 miliarda dolarów, co oznacza poprawę o 15 procent względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Skąd więc słaba reakcja?



Rynek był szczególnie zawiedziony tempem wzrostu w oprogramowaniu i konsultingu, czyli w obszarach, które inwestorzy postrzegają jako naturalne pole ekspansji i tworzenia wyższych marż w kolejnych latach.

Dodatkowo uwagę zwróciła subtelna, ale istotna zmiana słownictwa w komentarzu zarządu. Tegoroczny wzrost przychodów opisano jako “przynajmniej 5%” zamiast dotychczasowego “ponad 5%”.

Taka formuła została odczytana jako de facto obniżenie prognoz i zwiększyła obawy, że dynamika przychodów może nie przyspieszyć zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami.

Większość banków inwestycyjnych utrzymuje swoje rekomendacje na dotychczasowych, umiarkowanie pozytywnych poziomach. Jednocześnie analitycy coraz wyraźniej sygnalizują niepokój słabym tempem wzrostu w kluczowych segmentach.

IBM pozostaje firmą o potężnych aktywach, szerokim portfolio technologii i rozpoznawalnej marce. Jednak wiekowa już korporacja coraz gorzej radzi sobie z wymogami dzisiejszego, niezwykle dynamicznego i agresywnego rynku, gdzie inwestorzy oczekują konsekwentnego przyspieszenia zwłaszcza w segmentach oprogramowania i usług.

Bez wyraźnego dowodu na trwałe podbicie tempa wzrostu w tych obszarach każde kolejne przebicie konsensusu może nie wystarczyć, by odwrócić negatywną narrację wokół spółki.