Wyniki Oracle przebiły oczekiwania, a akcje tracą 10% 📉 Inwestorzy wystraszeni wydatkami na AI?

Oracle odnotowało rewelacyjne wyniki w czwartym kwartale giełdowym roku obrachunkowego 2026, z łatwością przebijając oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysków netto. Radość nie trwała jednak długo w handlu posesyjnym. Pomimo świetnego wzrostu w segmencie chmurowym i ogromnej wartości portfela zamówień, akcje tracą ok. 10% w reakcji na skalę kapitału, jaki Oracle zamierza pozyskać na sfinansowanie swoich ambicji związanych ze sztuczną inteligencją.

Wyniki w liczbach: Świetny czwarty kwartał Oracle

Główna działalność Oracle działa na pełnych obrotach, napędzana przede wszystkim przejściem ze starego oprogramowania lokalnego (on-premise) na infrastrukturę chmurową.

Oto jak wyniki Oracle za IV kwartał wypadły w porównaniu z szacunkami konsensusu LSEG:

Skorygowany zysk na akcję (EPS): 2,03 USD vs oczekiwane 1,96 USD (wzrost o 20% rok do roku)

Przychody ogółem: 19,18 mld USD vs oczekiwane 19,10 mld USD (wzrost o 21% rok do roku)

Przychody z infrastruktury chmurowej (IaaS): 5,8 mld USD (oszałamiający wzrost o 93%)

Pozostałe zobowiązania do wykonania (RPO): 638 mld USD vs oczekiwane 595,67 mld USD (wzrost o 363%)

Czynnik OpenAI: Ogromny portfel zamówień Oracle o wartości 638 miliardów dolarów został napędzony przez duże kontrakty AI, w ramach których klienci płacili z góry lub dostarczali własne procesory graficzne (GPU). Według analityków Bank of America ponad 50% tej zawrotnej kwoty RPO pochodzi od OpenAI.

Koszty związane z AI powodem 10-procentowego spadku akcji

Dlaczego kurs akcji spadł przy tak mocny wynikach powyżej prognoz? Wszystko sprowadza się do ceny, jaką trzeba zapłacić za utrzymanie konkurencyjności w wyścigu zbrojeń AI. Rozbudowa centrów danych obsługujących współczesne i "obliczeniowochłonne" operacje wymaga bezprecedensowych nakładów inwestycyjnych, które Oracle planuje agresywnie pozyskać

Szczegóły, które wywołały wahanie inwestorów, obejmują:

Nowe plany finansowania: Oracle ogłosiło, że zamierza pozyskać 40 miliardów dolarów poprzez połączenie finansowania dłużnego i kapitałowego, co obejmuje nowo ujawnioną sprzedaż akcji o wartości 20 miliardów dolarów.

Ostatnie zadłużenie: Działanie to następuje po i tak już intensywnej kampanii kapitałowej w roku obrachunkowym 2026, w którym firma pozyskała 43 miliardy dolarów długu i 5 miliardów dolarów z emisji akcji.

Ujemne wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow): Za pełny rok obrachunkowy 2026 Oracle odnotowało ujemne wolne przepływy pieniężne w wysokości 23,7 miliarda dolarów, jako że wydatki inwestycyjne (capex) wzrosły o 162%, osiągając 55,7 miliarda dolarów.

Choć Oracle zaznacza, że 75 miliardów dolarów w przedpłatach od klientów oraz dostarczonym przez nich sprzęcie ostatecznie zrekompensuje część kosztów budowy centrów danych, perspektywa natychmiastowego rozwodnienia akcji i dodatkowego zadłużenia sprawiła, że inwestorzy podchodzą ostrożnie do tego, czy krótkoterminowy popyt na AI jest w stanie w pełni uzasadnić tak ogromne wydatki.

Spojrzenie w przyszłość: Wyższe prognozy i gigawatowe centra danych

Pomimo odruchowej reakcji rynku, kierownictwo Oracle pozostaje niezwykle optymistycznie nastawione do przyszłości, podnosząc nawet prognozy zysków na nadchodzący rok. CEO Clay Magouyrk zauważył, że tylko w bieżącym kwartale firma planuje uruchomić moc obliczeniową wynoszącą niemal jeden gigawat – co w przybliżeniu odpowiada całemu jej potencjałowi z roku obrachunkowego 2026.

Prognozy Oracle na przyszłość wskazują na:

Wzrost przychodów w Q1 roku obrachunkowego 2027: Prognozowany skok od 27% do 29% rok do roku.

Skorygowany zysk na akcję (EPS) w Q1 roku obrachunkowego 2027: Oczekiwany w przedziale od 1,72 do 1,76 USD (powyżej szacunków analityków wynoszących 1,68 USD).

Prognoza EPS na cały rok obrachunkowy 2027: Podniesiona do 8,05 USD (wobec konsensusu Wall Street na poziomie 8,01 USD).

Prognoza przychodów na cały rok obrachunkowy 2027: Podtrzymana na solidnym poziomie 90 miliardów dolarów.

Oracle stawia wszystko na jedną kartę, inwestując w przyszłość napędzaną przez AI, ze szczególnym uwzględnieniem rewolucyjnych systemów AI w technologii medycznej oraz ekologicznych centrów danych zasilanych czystą energią. Popyt operacyjny jest widoczny jak na dłoni; teraz Oracle musi jedynie udowodnić Wall Street, że prognozowane nakłady inwestycyjne brutto (gross capex) w wysokości 70 miliardów dolarów na rok obrachunkowy 2027 przyniosą marże, za które płacą inwestorzy.

ORCL.US (D1)

Akcje Oracle znajdują się pod silną presją niedźwiedzi. Po osiągnięciu szczytu w okolicach 249,37 USD, kurs zamknął się na poziomie 200,73 USD, testując 30-dniową średnią kroczącą EMA. Jednak wskazany spadek na amerykańskim rynku przedsesyjnym (premarket) do poziomu 180 USD unieważnia to krótkoterminowe wsparcie, przebijając czysto 100-dniową EMA (185,97 USD). Ta luka spadkowa bezpośrednio zagraża kluczowemu zniesieniu Fibonacciego 61,8% (178,99 USD). Jeśli psychologiczny poziom 180 USD nie utrzyma ceny, kolejne istotne wsparcie strukturalne znajduje się przy 168,28 USD. Wskaźnik RSI (49,2) pozostaje neutralny, ale przyspiesza w dół.

Źródło: xStation5