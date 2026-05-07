Wyniki Rheinmetall: Słaba sprzedaż przyćmiewa dobre perspektywy

Lider europejskiego przemysłu zbrojeniowego opublikował finalną wersję swoich wyników przed otwarciem czwartkowej sesji.

Sytuacja pokazuje, jak zmienny potrafi być sentyment rynku wobec spółki oraz de facto całej branży. Wstępne wyniki opublikowane w tym tygodniu pokazały niemal to samo co wersja końcowa - mimo to rynek zareagował na podobne publikacje zupełnie inaczej. W godzinach popołudniowych akcje niemieckiej firmy tracą między 2% a 3%.

Wskaźniki finansowe:

Przychody ze sprzedaży wzrosły do 1,94 mld euro, co oznacza wzrost o 7,7% r/r.

Zysk operacyjny wzrósł do 224 mln euro (+17% r/r), jednak nadal pozostaje poniżej konsensusu na poziomie 262 mln euro.

Powyżej oczekiwań okazał się też FCF, który wzrósł do 285 mln euro wobec oczekiwań na poziomie 181 mln euro.

Marża operacyjna wzrosła do 11,6% wobec 10,6% rok temu.

EPS uplasował się na poziomie 2,42 euro wobec oczekiwań na poziomie ok. 2,70 euro.

Backlog wzrósł o 30%, osiągając rekordowy poziom 73 mld euro.

Mimo dużych wzrostów, zwłaszcza pod względem rentowności, inwestorzy źle przyjęli wyniki sprzedaży wyraźnie poniżej oczekiwań. Spółka rozczarowała tutaj de facto w całym przekroju działalności. Konsensus rynkowy zakładał przychody ze sprzedaży powyżej 2,1 - 2,2 mld euro.

Prognoza spółki:

Mimo że spółka opublikowała sprzedaż i zysk operacyjny poniżej oczekiwań, zarząd zapewnił inwestorów na konferencji, że roczny cel wzrostu sprzedaży o 40 - 45% nadal jest aktualny.

Pozostałe:

Inwestorzy mogą być zadowoleni z uruchomienia produkcji na pełną skalę w fabryce amunicji w Murcji.

Rynek wydaje się obecnie wiązać istotne nadzieje dotyczące bliskiej przyszłości firmy ze wzrostem dostaw ciężarówek oraz znaczną ekspansją spółki w segmencie morskim.

Zarząd tłumaczył słaby wynik sprzedaży oraz wynik operacyjny głównie wysoką bazą porównawczą i charakterystyką cyklu sprzedaży.

Uwagę przykuwa szereg transakcji wewnątrz firmy. Dwóch istotnych członków zarządu, w tym CEO, dokonało zakupu akcji o łącznej wartości blisko miliona euro.

Konkluzja:

Historycznie pierwsze kwartały roku finansowego były najsłabsze dla Rheinmetall. Nie wynika to z braku popytu, lecz z harmonogramów kontraktów obronnych. Rekordowy backlog wraz ze wzrostem marży to mocny sygnał poprawy efektywności i dobrych perspektyw spółki - wzrost sprzedaży poniżej dość wysokich oczekiwań jest jedynie pojedynczym sygnałem chwilowego spowolnienia.

Wyraźnie pokazują to transakcje insiderów. Przy analizie transakcji insiderów trzeba pamiętać, że istnieje wiele powodów, by sprzedawać, jednak jest tylko jeden powód, by kupować akcje.

RHM.DE (D1)

Kurs akcji na wykresie utrzymuje się w dolnym segmencie długoterminowej konsolidacji. Historycznie kurs znajduje się blisko stref i poziomów (szczególnie RSI), przy których następowało odbicie i powrót do górnych ograniczeń konsolidacji. W ujęciu technicznym kluczowe będzie uważne monitorowanie średnich EMA100 i EMA200. Źródło: xStation5.