Wzrost wydatków konsumenckich we Francji; wstępny spadek inflacji📋

Wydatki konsumentów we Francji w ujęciu miesięcznym Rzeczywiste 0,4% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,3%)
Francuskie zatrudnienie poza rolnictwem skorygowane do 0,0% (poprzednio -0,3%)
Wstępny wskaźnik CPI dla Francji r/r NSA 0,9% (prognoza 1%, poprzednio 0,9%)
- Wstępny wskaźnik CPI w Francji m/m NSA -0,1% (prognoza 0%, poprzednio 0,1%)
Wstępny wskaźnik HICP we Francji r/r 0,8% (prognoza 1%, poprzednio 0,8%)
- Wstępny miesięczny wskaźnik HICP we Francji -0,2% (prognoza 0%, poprzednio 0,1%)
Francuski PPI r/r -0,8% (prognoza -, poprzednio 0,1%)
- Francuski PPI m/m 0% (prognoza -, poprzednio -0,2%)
Ostateczny PKB Francji w ujęciu kwartalnym 0,5% (prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%)
- Ostateczny PKB Francji r/r 0,9% (prognoza 0,9%, poprzednio 0,9%)
Kontrakty terminowe na CAC40 (FRA40) odnotowały dziś niewielki wzrost w związku z danymi makroekonomicznymi, które pozytywnie wpłynęły na nastroje na francuskim rynku akcji.
Źródło: xStation5
PILNE: Mieszany odczyt inflacji z Niemiec 🚨
PILNE: Inflacja w Polsce poniżej oczekiwań!🚨W20 w górę 📈
Kalendarz ekonomiczny: Dane CPI z Niemiec i PKB Kanady w centrum uwagi
PILNE: Dane dotyczące PKB Szwajcarii słabsze od oczekiwań 📌
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.