Wzrosty wycen europejskich linii lotniczych

Oficjalny komunikat ze strony Iranu oraz D. Trumpa dotyczący otwarcia cieśniny Ormuz wywołuje załamanie cen ropy i spektakularny powrót popytu na ryzyko. Jednymi z podmiotów, które korzystają na tym najbardziej, są europejskie linie lotnicze.

Prezes Międzynarodowej Agencji Energetycznej ostrzegał jeszcze kilka dni temu, że Europa ma zapasy paliwa lotniczego zaledwie na 6 tygodni, a niektóre linie zaczęły ograniczać liczbę połączeń, przykładem jest Lufthansa.

Przełomowe deklaracje przedstawicieli Iranu i USA dotyczące konfliktu w cieśninie Ormuz, który wywierał presję na wyceny linii lotniczych (szczególnie tych z Europy), zmieniają sentyment o 180 stopni. Akcje rosną w przedziale od 5% do prawie 10%, starając się odrobić niedawne straty.

AF.FR (D1)

Mimo dużych wzrostów wszystkie główne europejskie linie lotnicze wciąż pozostają wyraźnie poniżej poziomów obserwowanych przed wojną. Warto pamiętać, że podmioty te w większości już przed wojną zmagały się z długim i uporczywym trendem spadkowym. Średnio wyceny pozostają kilkanaście procent poniżej poziomów z początku lutego. Źródło: xStation5