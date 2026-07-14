Złoto broni poziomu 4000 USD za uncję 📈

Najważniejsze wnioski Wzrost cen ropy wywarł presję na metale szlachetne

Złoto próbuje odbijać chwilę po tym jak cofnęło się poniżej 4 tys. USD za uncję

O 14:30 poznamy dane CPI z USA

Złoto notuje techniczne odbicie do 4030 USD za uncję po tym jak ponowny wzrost rentowności obligacji i skok cen ropy o ponad 20% od dołka przy 70 USD wywołał drugą falę obaw o inflację. Wzrost zatrzymany został przy 4200 USD za uncję i obecnie cena bardzo powoli odbija z okolice 3980 USD za uncję. Jeśli powtórzyć miałby się układ korekty 1:1 niewykluczone jest odbicie do okolice 61,8 zniesienia Fibonacciego przy 4080 USD za uncję. Poprzedni skok został zatrzymały także przy 61,8 Fibo, w pobliżu 4130 UD za uncję.

Kluczowe dla dalszej dynamiki będą dane makro z USA (wzrost inflacji może faworyzować niedźwiedzie na metalach), natomiast ponowny spadkowy impuls na ropie w połączeniu z mieszanymi lub "uspokajającymi danymi" potencjalnie wsparłby dalsze odbicie.

Dziś zmienność na metalach może wrócić w pobliżu godziny 14:30, gdy poznamy dane o inflacji z USA, za czerwiec. Rynek liczy na relatywnie "gołębi" odczyt. Wykres GOLD (interwał H1) Źródło: xStation5 Raportowane wcześniej nastroje małych firm w Stanach Zjednoczonych (NFIB Business Optimism Index) wskazały w czerwcu poziom 97,4 zdecydowanie powyżej 95,7 prognoz i 95,3 poprzednio, co poprawia fundamenty dolara w bieżącej sytuacji rynkowej - poniekąd "kosztem" metali, w tym złota. Poprawiły się oczekiwania dotyczące warunków prowadzenia biznesu oraz przyszłej sprzedaży. Niepewność przedsiębiorców spadła drugi miesiąc z rzędu, jednak nadal pozostaje wyraźnie powyżej historycznej średniej. Źródło: NFIB

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