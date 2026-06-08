📉 Złoto pod presją dolara

Wzrost rentowności obligacji i siła dolara w ostatnich dniach ciążą nastrojom na rynku złota. Poniedziałek przynosi nieśmiałe odbicie na rynku złota, które notuje skok do 4320 USD po spadku do 4270 USD na początku notowań. Ceny ropy wymazały większość wzrostów powodowanych napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie, co nieco ciąży dziś wzrostom na dolarze Trump twierdzi, że umowa z Iranem jest blisko i polecił Izraelowi nie odpowiadać na atak ze strony Teheranu, który przeprowadził kilka uderzeń na cele w Izraelu, w związku a dalszą operacją militarną Izraela w Libanie Ed Yardeni twierdzi, że złoto może spaść do 4000 USD za uncję, ale pozostaje optymistycznie nastawiony w długim terminie, wskazał, że kruszec może osiągnąć okolice 5500 USD do końca dekady Złoto ma za sobą największy jednodniowy spadek od marca oraz najgorszy tydzień od końca marca. Publikowany w ubiegły piątek silniejszy od oczekiwań raport z rynku pracy w USA zwiększa koszty utrzymywania pozycji w złocie. Gold (interwał D1) Złoto spadło poniżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej (ok. 4 445 USD), co jest technicznie negatywnym sygnałem dla rynku i sugeruje zmianę trendu. Ostatnia przecena podważa popularne przekonanie, że złoto zawsze zachowuje się jak bezpieczna przystań podczas napięć geopolitycznych - wobec skoku cen ropy i solidnych danych z USA na wojnie z Iranem dotychczas bardziej skorzystał dolar i Wall Street - wsparte "niezachwianym" trendem AI. Źródło: xStation5

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