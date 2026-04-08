Złoto potężnie odbija, srebro rośnie 6% 📈Wielki powrót metali?

Złoto rośnie dziś prawie 2% na fali rozejmu na Bliskim Wschodzie do około 4800 USD, a srebro przekracza 77 USD za uncję, zyskując prawie 6%. Perspektywa niższych cen ropy i otwarcia Cieśniny Ormuz wydaje się łagodzić ryzyko inflacyjne, a co za tym idzie również perspektywę zacieśniania polityki monetarnej przez banki centralne. Nowe momentum rynkowe uderzyło dziś w dolara, powodując prawie 0,8% odbicie pary EURUSD - jego słabość dodatkowo wspiera napływy do metali. Spokojniejsza sytucja na rynkach energii daje też nadzieję na stabilniejszy popyt przemysłowy na srebro, co powinno sprzyjać fundamentom odbicia - pod warunkiem, że 2-tygodniowe zawieszenie broni między USA, Izraelem a Iranem przeistoczy się w trwały pokój na Bliskim Wschodzie i zaowocuje finalną umową pokojową. Dziś ten scenariusz jest możliwy, ale nie jest jeszcze pewny; Iran utrzymuje dość maksymalistyczne cele w negocjacjach, chcąc pełnej kontroli nad Cieśniną Ormuz, pozwolenia na cywilny program jądrowy i zniesienia sankcji.

GOLD i SILVER (wykresy D1)

Złoto cofnęło się po dotarciu do 4850 USD (EMA50, pomarańczowa linia) - przekroczenie jej wydaje się obecnie kluczowym zadaniem dla byków. Warto podkreślić, że cena w ostatnim czasie zareagowała pozytywnie, wracając powyżej EMA200 (czerwona linia) i inicjując nowy impuls wzrostowy. W scenariuszu spadkowym, okolice 4350 USD mogą być bardzo ważnym poziomem wsparcia; z okolic lokalnego dołka odbicie złota wynosi już prawie 20%.

Źródło: xStation5

Srebro notowane jest dziś najwyżej od 18 marca, ale wciąż jest dalekie od poziomów obserwowanych jeszcze pod koniec stycznia, gdy kosztowało niemal 120 USD za uncję. Podobnie jak w przypadku złota, także w przypadku srebra wydaje się, że okolice 65 USD są dziś istotnym wsparciem.

Źródło: xStation5