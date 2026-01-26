Złoto rośnie ponad 2% i zbliża się do 5100 USD na fali słabego dolara📈

Ceny złota rosną dziś ponad 2% i sięgają niemal 5100 USD za uncję wobec słabnącego dolara. Prezydent USA Donald Trump naciska na ogromne obniżki stóp procentowych z obecnego poziomu 3,5% do 1%. Tymczasem Rick Rieder z BlackRock, który obecnie prowadzi w wyścigu o stanowisko szefa Fed, wysyła bardzo gołębie sygnały, i w ostatnim czasie przekazał nawet, że cięcia stóp w USA mogłyby nawet pomóc w walce z inflacją.
- Polymarket wycenia teraz 80% szans na wstrzymanie pracy rządu Stanów Zjednoczonych po tym jak Demokraci w Senacie, na czele z Chuckiem Schumerem, zapowiedzieli zablokowanie ustawy budżetowej, jeśli nie zostanie z niej usunięte finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). Taki stan rzeczy następuje po zabiciu w Minnesocie amerykańskiej pielęgniarki przez funkcjonariusza Straży Granicznej, co nasiliło obawy opozycji, że DHS nadużywa uprawnień.
- Generalna destabilizacja i polaryzacja polityczna w USA to kolejny argument, który ciąży statusowi dolara i kieruje uwagę rynków w stronę rosnącego zadłużenia Stanów Zjednoczonych, które sięga prawie 39 bilionów dolarów i będzie nadal rosło.
- Naturalnym skutkiem tego stanu rzeczy jest rosnąca atencja wokół metali szlachetnych, głównie złota, które przez setki lat pełni rolę 'bezpiecznej przystani', przechowującej wartość pieniądza w czasie. To właśnie do złota napływa dziś kapitał, a dolara sprzedaje, co tylko potwierdza, że chwilowo to nie greenback staje się 'instyktowną' przystanią defensywnych przepływów kapitału (kontrakt na indeks dolara, USDIDX cofa się poniżej 97).
Źródło: Polymarket
Źródło: xStation5
