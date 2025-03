Złoto traci 0.6% na fali umocnienia dolara, wspartego cłami Donalda Trumpa📉Metale szlachetne pod presją

Z艂oto (GOLD) kontynuuje spadek, kt贸ry wspiera umacniaj膮cy si臋 dolar ameryka艅ski, kt贸ry zyska艂 po tym jak Trump zapowiedzia艂 25% c艂a na Uni臋 Europejsk膮, Kanad臋 i Meksyk oraz dodatkowe 10% taryf臋 na towary z Chin, co podniesie 艂膮czn膮 stawk臋 taryf聽 dla chi艅skiego importu do 20%. Umocnienie dolara sprawia, 偶e denominowane w USD z艂oto staje si臋 mniej atrakcyjne dla inwestor贸w zagranicznych. Z艂oto zmierza do pierwszego w 2025 spadkowego tygodnia.

Poniewa偶 dane inflacyjne w USA wskazuj膮 na mo偶liwe odbicie cen, Rezerwa Federalna wydaje si臋 gotowa, by zaostrzy膰 stanowisko ws. polityki monetarnej.聽 Wskazuj膮 na to wczorajsze wypowiedzi cz艂onk贸w Fed, w tym Patricka Harkera, kt贸ry poinformowa艂 wczoraj, 偶e rosn膮ce oczekiwania inflacyjne zmuszaj膮 bank do ponownego przeanalizowania polityki. Harker podda艂 te偶 w w膮tpliwo艣膰 jakiekolwiek ci臋cia st贸p w tym roku. Dzi艣 o 14:30 rynek pozna kluczowe dane tj. inflacj臋 PCE. W tych godzinach mo偶emy spodziewa膰 si臋 te偶 wy偶szej zmienno艣ci na z艂ocie, a wy偶sze od prognoz dane mog膮 obci膮偶y膰 nastroje na rynku metali.

GOLD (interwa艂 D1)

Z艂oto traci prawie 0.6% na fali umacniaj膮cego si臋 dolara. GOLD testowa艂o EMA200 ostatni raz na prze艂omie stycznia i lutego 2024 roku. Dzisiejszy impuls spadkowy jest najwi臋kszy od pa藕dziernika, ubieg艂ego roku. Dzi艣 w 艣lad za z艂otem, traci r贸wnie偶 srebro, kt贸re cofa si臋 o 0,8% do 31 USD za uncj臋.

殴r贸d艂o: xStation5