Złoto traci 2,5% 🚨Trump zapowiada eskalację na Bliskim Wschodzie, metale pod presją

Zarówno złoto, jak i srebro wracają dziś do spadków po wczorajszym wystąpieniu Donalda Trumpa, który zaadresował w nim przede wszystkim wojnę z Iranem. Amerykanie zwiększają obecność na Bliskim Wschodzie, a Trump stwierdził, że najbliższe tygodnie przyniosą wielką falę uderzeń w irańskie elektrownie, przez co państwo zostanie cofnięte do ery kamienia łupanego. Trump stwierdził, że ataki trwać będą przez najbliższe 2 do 3 tygodni. Już przed wystąpieniem Trumpa, cytowane przez media źródła amerykańskiego wywiadu wskazywały, że Iran przyjął pozę niechętną negocjacjom, mającym prowadzić do zawieszenia broni.

Po wystąpieniu prezydenta USA, Iran przekazał, że będzie prowadził wojnę aż do momentu całkowitego zwycięstwa i chwili w której Trump 'pożałuje' decyzji o ataku.

W efekcie rynki obawiają się dalszego wzrostu cen ropy oraz odbicia indeksu dolara, który korzysta z rosnących rentowności amerykańskich obligacji i obaw o inflację - nakładając presję na rynki akcji i metale. Wykresy GOLD oraz SILVER Spadki na złocie sięgają dziś 2,5%, a srebro cofa się o blisko 5% - metal pozostaje bardziej podatny na wahania koniunktury, także sytuację w globalnym przemyśle, któremu nie służy blokada Cieśniny Ormuz. Tym samym złoto kończy dziś wzrostową passę, trwającą 4 sesje z rzędu. Ostatnie dni wspierały metale przez nadzieje na deeskalację i wycofanie USA z konfliktu, co uzasadniały niektóre komentarze Donalda Trumpa. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

