🔼 Złoto w euforii rośnie 2,5% i rośnie do najwyższego poziomu od 5 czerwca

Osłabienie amerykańskiego dolara wspiera dalsze odbicie cen złota, a ceny uncji na globalnych rynkach rosną do poziomów niewidzianych od 5 czerwca, w pobliżu 4460 USD za uncję. Co ciekawe, słabość dolara i spadek rentowności ma miejsce choć ropa Brent (OIL) utrzymuje wzrosty notowana przy 91,5 USD za baryłkę.

Spadek rentowności obligacji wspiera odbicie po wczorajszej spadkowej sesji, gdy ceny złota zniżkowały niemal 2%, przy rosnących rentownościach długoterminowych obligacji w USA, Niemczech i Japonii.

Rynek czeka na minutes z lipcowego posiedzenia Fed , które mogą dostarczyć wskazówek dotyczących dalszej ścieżki stóp procentowych.

, które mogą dostarczyć wskazówek dotyczących dalszej ścieżki stóp procentowych. Według CME FedWatch inwestorzy wyceniają 65% prawdopodobieństwo pozostawienia stóp bez zmian we wrześniu . Oczekiwania na podwyżkę osłabły po serii słabszych danych z gospodarki USA.

. Oczekiwania na podwyżkę osłabły po serii słabszych danych z gospodarki USA. Niezmienione stopy procentowe w USA byłyby co do zasady korzystne dla złota, ponieważ zmniejszają koszt alternatywny posiadania aktywa nieoprocentowanego.

Napięcia geopolityczne pozostają bardzo istotnym czynnikiem: ceny ropy wzrosły do najwyższego poziomu od trzech tygodni w związku z niepewnością dotyczącą transportu przez Cieśninę Ormuz.

GOLD (wykres na interwale D1)

Obraz techniczny dla złota wygląda coraz korzystniej - cena kruszcu wybiła się zdecydowanie powyżej kluczowego wsparcia na poziomie EMA200 (czerwona linia) i testuje okolice 4460 punktów, choć RSI wynosi niespełna 65 i zostawia miejsce dla kontynuacji wzrostów.

Źródło: xStation5

Pozycjonowanie na rynku złota: spekulanci utrzymują długie pozycje

Dane Commitment of Traders z 11 sierpnia pokazują wyraźnie, że fundusze z kategorii Managed Money pozostają mocno ustawione po długiej stronie rynku złota. Ich pozycje long wynoszą 148,6 tys. kontraktów, podczas gdy shorty to zaledwie 11,0 tys., co daje około 137,7 tys. kontraktów netto na plusie. To zdecydowanie jednostronne pozycjonowanie. Fundusze wciąż zakładają, że dominujący trend wzrostowy nie został jeszcze wyczerpany.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na sam poziom pozycji, ale również na zmianę tygodniową. Managed Money zwiększyło liczbę longów o 8,8 tys. kontraktów, podczas gdy shortów przybyło jedynie 1,9 tys. W rezultacie pozycja netto wzrosła o niemal 6,9 tys. kontraktów. Kapitał spekulacyjny nie redukuje więc ekspozycji po wzrostach, lecz nadal dokłada ją po tej samej stronie rynku.

Skala tej przewagi jest dobrze widoczna w strukturze open interest. Pozycje long Managed Money odpowiadają za 37,1% całkowitej liczby otwartych kontraktów, podczas gdy shorty stanowią jedynie 2,7%. To poziom wskazujący na bardzo silne przekonanie funduszy co do kierunku rynku. Jednocześnie im bardziej jednostronne staje się pozycjonowanie, tym większe znaczenie zaczyna mieć ryzyko gwałtownej redukcji pozycji w przypadku pogorszenia momentum.

Commercials aktywniej wykorzystują wysokie ceny do hedgingu

Po drugiej stronie rynku znajdują się commercials, a przede wszystkim grupa Producer/Merchant/Processor/User. Producenci i podmioty związane z fizycznym rynkiem złota posiadają 15,7 tys. kontraktów long i 43,7 tys. short, co daje około 27,9 tys. kontraktów netto na krótkiej pozycji. Sam fakt przewagi shortów nie jest czymś niezwykłym. Dla tej grupy sprzedaż kontraktów terminowych jest naturalnym narzędziem zabezpieczania przyszłych cen sprzedaży.

Znacznie ważniejsza jest zmiana pozycji w ostatnim tygodniu. Liczba longów spadła symbolicznie o 22 kontrakty, natomiast shortów przybyło aż 9,1 tys. Oznacza to wyraźne zwiększenie aktywności zabezpieczającej przy obecnych poziomach cenowych. Commercials nie muszą oczekiwać natychmiastowego spadku złota, aby uznać aktualne ceny za atrakcyjne do zwiększania hedgingu.

Jeszcze mocniej ten mechanizm widać po stronie Swap Dealers. Grupa ta posiada jedynie 19,1 tys. kontraktów long wobec 243,8 tys. short, co oznacza około 224,7 tys. kontraktów netto na krótkiej pozycji. W ciągu tygodnia liczba shortów wzrosła dodatkowo o 15,5 tys., a longów ubyło około 1,7 tys. Skala tej zmiany pokazuje, że po stronie podmiotów komercyjnych rośnie podaż kontraktów terminowych wraz ze wzrostem aktywności spekulacyjnych kupujących.

Rozbieżność między funduszami i commercials jest coraz większa

Jeżeli połączymy Producer/Merchant oraz Swap Dealers w szeroko rozumiany kompleks commercial, obraz staje się jeszcze bardziej wyrazisty. Obie grupy posiadają łącznie około 34,8 tys. kontraktów long i 287,4 tys. short. Ich pozycja netto wynosi zatem około minus 252,6 tys. kontraktów. W samym ostatnim tygodniu zwiększyła się ona po stronie short o około 26 tys. kontraktów.

Jednocześnie Managed Money znajduje się około 137,7 tys. kontraktów netto po stronie long. To klasyczna struktura silnego rynku trendowego, w którym kapitał spekulacyjny kupuje momentum, a commercials odpowiadają coraz większą podażą futures. Nie oznacza to automatycznie, że jedna ze stron ma rację, a druga się myli. Obie grupy realizują zupełnie inne cele i mają inny horyzont działania.

Istotnym elementem raportu jest również wzrost całkowitego open interest o 28,8 tys. kontraktów. Rynek nie rośnie więc wyłącznie dzięki zamykaniu wcześniejszych shortów, lecz przyciąga nową ekspozycję. To ważne rozróżnienie, ponieważ zwiększający się open interest przy silnym pozycjonowaniu Managed Money potwierdza zaangażowanie świeżego kapitału w trend. Jednocześnie rośnie skala przyszłego potencjalnego delewarowania, jeśli kierunek rynku zacznie się odwracać.

COT pokazuje rosnące ryzyko pozycjonowania

Największym błędem w interpretacji tego raportu byłoby uznanie wysokiej krótkiej pozycji commercials za prosty sygnał sprzedaży złota. Commercials są strukturalnie częściej po stronie short, ponieważ zabezpieczają przepływy związane z działalnością na rynku fizycznym lub ekspozycją klientów. W skrajnych fazach hossy ich krótkie pozycje mogą pozostawać bardzo wysokie przez wiele tygodni. Sam poziom pozycji nie daje więc wiarygodnego timingu.

Znacznie ciekawsze jest tempo zmian. Managed Money nadal zwiększa longi, commercials przyspieszają budowę shortów, a open interest rośnie. Taki układ zwykle oznacza, że trend pozostaje aktywny, ale rynek staje się coraz bardziej zależny od dalszego napływu kapitału spekulacyjnego. Jeżeli ten napływ osłabnie, wcześniejsza siła może szybko zamienić się w źródło zmienności.

Dodatkowym potwierdzeniem jednostronnego nastawienia jest kategoria Other Reportables. Posiada ona 102,3 tys. kontraktów long i 22,0 tys. short, czyli około 80,3 tys. kontraktów netto po długiej stronie. Oznacza to, że pozytywne nastawienie nie ogranicza się jedynie do Managed Money. Znaczna część szeroko rozumianego kapitału spekulacyjnego pozostaje ustawiona na dalszy wzrost ceny złota.

Najważniejszym sygnałem będzie zachowanie Managed Money w kolejnych raportach

Obecny COT nie pokazuje jeszcze wyraźnej kapitulacji kupujących. Managed Money zwiększa ekspozycję, shortów pozostaje niewiele, a szeroka grupa spekulacyjna nadal utrzymuje przewagę po stronie long. Z punktu widzenia samej struktury pozycji trend pozostaje więc potwierdzony. Ryzyko polega na tym, że coraz większa część uczestników znajduje się już po tej samej stronie rynku.

Kluczowy sygnał ostrzegawczy pojawiłby się wtedy, gdy cena złota pozostawałaby wysoko, ale Managed Money zaczęłoby wyraźnie redukować longi. Jeszcze ważniejsze byłoby jednoczesne wyhamowanie lub spadek open interest. Taka kombinacja sugerowałaby, że rynek przestaje przyciągać nową spekulacyjną ekspozycję, a wcześniejszy trend zaczyna tracić paliwo. Wówczas obecna rozbieżność pomiędzy funduszami i commercials nabrałaby znacznie bardziej kontrariańskiego charakteru.

Na ten moment główny wniosek pozostaje jednak bardziej wyważony. Fundusze nadal potwierdzają trend wzrostowy, podczas gdy commercials coraz agresywniej wykorzystują wysokie ceny do zabezpieczania ekspozycji. Nie jest to jeszcze sygnał końca hossy, ale pokazuje, że rynek złota staje się coraz bardziej zatłoczony po długiej stronie. Dlatego kolejne dwa lub trzy raporty COT będą szczególnie istotne z punktu widzenia oceny, czy Managed Money nadal buduje pozycje, czy zaczyna stopniowo wychodzić z rynku.

Źródło: CFTC