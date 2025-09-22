🔝Złoto z kolejnym historycznym szczytem

Złoto zyskuje dzisiaj ponad 1% i ustanawia nowy rekord przy 3728 USD za uncję!

W dzień decyzji Rezerwy Federalnej, o obniżeniu stóp procentowych, pierwszy raz w tym roku, cena złota początkowo sięgnęła nowych historycznych szczytów, przełamując 3700 USD. Niemniej ze względu na mieszane interpretacje decyzji, złoto zaliczyło korektę w trakcie sesji środowej i czwartkowej. W piątek, po wyklarowaniu się wydźwięku, inwestorzy ponownie ruszyli do zakupów złota, a dzisiaj cena kruszcu rośnie o kolejne ponad 1%, sięgając nowych historycznych szczytów.

Obecnie wskazuje się przede wszystkim na pewność rynku, iż Fed dokona w tym roku jeszcze dwóch obniżek. Z pewnością na pewne pytania odpowiedzą nam amerykańscy bankierzy, którzy szturmem w tym tygodniu będą wypowiadać się na tematy związane z polityką monetarną. Dzisiaj będziemy mogli usłyszeć Williamsa, który jest jedną z kluczowych osób w Rezerwie Federalnej, gdyż jako szef oddziału w Nowym Jorku, jest zawsze członkiem głosującym w FOMC. Oprócz tego usłyszymy również Musalema, Hammacka, Barkina oraz Mirana. Jutro jednak zdecydowanie ważniejszy dzień, gdyż kolejny raz będziemy słuchać wystąpienia Jerome Powella. Oprócz niego przemawiać będzie również Bostic. Ważnym dniem w kontekście wystąpień będzie również czwartek. W ten dzień usłyszymy Williamsa, Bowman, Barra, Logan oraz Daly. Z kolei w piątek poznamy kluczową z perspektywy Fed miarę inflacji, czyli inflację PCE. Oczekuje się, że główny odczyt przyspieszy do 2,7%, natomiast bazowa utrzyma się na poziomie 2,9%.

Oczekiwania na obniżki stóp procentowych na wrzesień przyszłego roku bardzo silnie rosły, ale obecnie nie idą w parze z wysokimi cenami złota. Niemniej podobna sytuacja miała miejsce w maju czy czerwcu, a złoto i tak zyskiwało na wartości. Źródło: Bloomberg Finance LP