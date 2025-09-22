🔝Złoto z kolejnym historycznym szczytem

Złoto zyskuje dzisiaj ponad 1% i ustanawia nowy rekord przy 3728 USD za uncję!
W dzień decyzji Rezerwy Federalnej, o obniżeniu stóp procentowych, pierwszy raz w tym roku, cena złota początkowo sięgnęła nowych historycznych szczytów, przełamując 3700 USD. Niemniej ze względu na mieszane interpretacje decyzji, złoto zaliczyło korektę w trakcie sesji środowej i czwartkowej. W piątek, po wyklarowaniu się wydźwięku, inwestorzy ponownie ruszyli do zakupów złota, a dzisiaj cena kruszcu rośnie o kolejne ponad 1%, sięgając nowych historycznych szczytów.
Obecnie wskazuje się przede wszystkim na pewność rynku, iż Fed dokona w tym roku jeszcze dwóch obniżek. Z pewnością na pewne pytania odpowiedzą nam amerykańscy bankierzy, którzy szturmem w tym tygodniu będą wypowiadać się na tematy związane z polityką monetarną. Dzisiaj będziemy mogli usłyszeć Williamsa, który jest jedną z kluczowych osób w Rezerwie Federalnej, gdyż jako szef oddziału w Nowym Jorku, jest zawsze członkiem głosującym w FOMC. Oprócz tego usłyszymy również Musalema, Hammacka, Barkina oraz Mirana. Jutro jednak zdecydowanie ważniejszy dzień, gdyż kolejny raz będziemy słuchać wystąpienia Jerome Powella. Oprócz niego przemawiać będzie również Bostic. Ważnym dniem w kontekście wystąpień będzie również czwartek. W ten dzień usłyszymy Williamsa, Bowman, Barra, Logan oraz Daly. Z kolei w piątek poznamy kluczową z perspektywy Fed miarę inflacji, czyli inflację PCE. Oczekuje się, że główny odczyt przyspieszy do 2,7%, natomiast bazowa utrzyma się na poziomie 2,9%.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.