Złoto zyskuje 0,7% i osiąga historyczne szczyty na fali słabości dolara 📈

Ceny złota (GOLD) notowane są dziś prawie 0,8% wyżej, a kruszec korzysta na słabości dolara i napiętym rynku fizycznym, gdzie popyt na kruszec w COMEX, gdzie inwestorzy skłaniają się ku rozliczeniom w formie fizycznych dostaw do skarbców, pozostaje bardzo wysoki. Historycznie drogi rynek akcji, przy możliwym luzowaniu polityki Fed w tym roku i słabszych danych makro z USA, jak i niepewność co do polityki Białego Domy i wojen handlowych oraz napięta sytuacja geopolityczna są kolejnymi z motorów napływów do złota.

Z drugiej strony duzi spekulanci zredukowali bycze pozycje w kontraktach na COMEX do najniższego poziomu od 36 tygodni (lipiec 2024). Aktualnie open interest na COMEX jest o ok. 100 000 kontraktów niższy od szczytu z połowy stycznia, ale rynek spot pozostaje napięty, ponieważ inwestorzy w USA masowo realizują dostawy fizycznego kruszcu z Londynu do Nowego Jorku.

Na koniec pierwszego tygodnia marca łączna liczba otwartych kontraktów futures i opcji na złoto (open interest) na Comex była zaledwie o 4% wyższa od swojej 10-letniej średniej, co sugeruje, że spekulacyjne zainteresowanie rynkiem nie jest zbliżone do rekordowych poziomów.

Dla przykładu podczas pandemii Covid w 2020 roku open interest był wyższe o ok. 30% względem dzisiejszych poziomów. Szwajcarska grupa skoncentrowana na rafinacji metali, MKS Pamp szacuje, że w tym roku cena złota może dotrzeć do ok. 3200 USD.

GOLD (interwał D1)

Złoto notowane jest w długoterminowym, wzrostowym kanale cenowym i wydaje się, że impuls spadkowy może zostać uruchomiony w okolicach 3050 - 3100 USD, gdy złoto testować będzie górny zakres kanału. Skala wzrostu jest obecnie 1:1 porównywalna, jak w przypadku dwóch poprzednich impulsów wzrostowych. Indeks dolara testuje dziś okolice 103 i nieznacznie traci, podczas gdy 10 i 2-letnie rentowności kształtują się w okolicach odpowiednio 4,3% i 4,03%.

Źródło: xStation5