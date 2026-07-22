Złoto zyskuje 1,7% 🔼

Ceny złota rosną, a inwestorzy liczą na możliwe zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ewentualna deeskalacja mogłaby obniżyć ceny ropy, ograniczyć presję inflacyjną i zmniejszyć ryzyko dalszego zaostrzania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną. Notowania metalu wspiera również poprawa obrazu technicznego po wybiciu i udanej obronie okolic 4000 USD za uncję.

W ostatnich dniach Iran miał otrzymać od mediatorów propozycję dziesięciodniowego zawieszenia broni, co zwiększyło nadzieje na ograniczenie napięć na Bliskim Wschodzie - choć nadzieje mogą okazać się płonne.

Mimo to Donald Trump utrzymuje "eskalacyjną" retorykę względem Teheranu, sugerując gotowość do ataku na infrastrukturę krytyczną Iranu jeśli ten zaatakuje statki w Cieśninie Ormuz kolejny raz; zasugerował też, że społeczeństwo "nie jest przeciwne wojnie"

Spadek cen ropy mógłby osłabić presję inflacyjną i zmniejszyć oczekiwania na utrzymywanie wysokich stóp procentowych przez Fed.

Poziom 4000 USD za uncję pozostaje ważnym wsparciem psychologicznym, ale obawy dotyczące stóp procentowych i niepewny obraz rynku ropy mogą ograniczać skalę odbicia.

Deeskalacja mogłaby zmniejszyć presję ze strony ropy i inflacji

Wysokie ceny ropy związane z zakłóceniami dostaw w regionie Zatoki Perskiej nadal ciążą złotu. Droższa energia zwiększa bowiem ryzyko utrzymywania się inflacji i wzmacnia oczekiwania, że Fed pozostawi stopy procentowe na podwyższonym poziomie lub zdecyduje się na kolejną podwyżkę. Choć złoto jest często postrzegane jako długoterminowe zabezpieczenie przed inflacją, nie wypłaca odsetek. Wysokie rentowności obligacji zwiększają więc koszt alternatywny jego posiadania, co może ograniczać popyt inwestycyjny.

Inwestorzy czekają teraz na decyzję Rezerwy Federalnej oraz komentarze prezesa Kevina Warsha po przyszłotygodniowym posiedzeniu. Rynek wycenia obecnie aż 64% prawdopodobieństwa podwyżki stóp we wrześniu. Z technicznego punktu widzenia wybicie ponad linię spadkową obowiązującą od 6 lipca poprawiło krótkoterminowy sentyment. Złoto może jednak pozostać w szerokiej konsolidacji, dopóki rynek nie otrzyma wyraźniejszych sygnałów dotyczących dalszej ścieżki stóp procentowych i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wydaje się jednak, że obawy o zaostrzenie polityki przez Fed mogą być przesadzone. Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Warsh nie sygnalizował, że scenariusz podwyżek stóp pozostaje w obecnej sytuacji bazowym, a zbliżające się jesienią tego roku wybory mid-term w USA wydają się ograniczać ewentualność zoastrzenia polityki monetarnej przed nimi. Kluczową barierą dla złota pozostają poziomy 4800 i 5000 USD za uncję - wsparte poprzednimi reakcjami cenowymi, natomiast 4000 USD pełni funkcję ważne wsparcia.