Złoto zyskuje 2% 📈Potężna hossa metali szlachetnych trwa

Złoto rośnie dziś niemal 2% i testuje okolice bliskie 5300 USD za uncję, windując w górę nastroje w szerszym rynku metali oraz akcje firm wydobywczych jak Newmont Corp, Barrick Gold czy AngloGold Ashanti. O godzinie 20:00 dziś Fed podejmie decyzję co do stóp procentowych, a o 20:30 rozpocznie się przemówienie Jerome'a Powella - oba wydarzenia mogą istotnie podnieść zmienność na rynku metali. GOLD (interwał D1) Patrząc na wykres, wskaźnik RSI wzrósł do ok. 88 sugerując ekstremalne wykupienie. Na podobnym poziomie rozpoczęła się dynamiczna korekta w październiku; wtedy także złoto sięgnęło poziomu 90 na RSI. Źródło; xStation5 Dane wskazują, że w ciągu ostatnich 26 lat, złoto nie odnotowało mocniejszych, 20-sesyjnych wzrostów, od tych, które trwają obecnie. Źródło: XTB Research, xStation5 Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

