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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
11:10 · 17 sierpnia 2026

Złoto zyskuje i wraca do $4400 🗽 Metale liczą na gołębi Fed?

Eryk Szmyd
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Analityk Rynków Finansowych

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Po słabszych danych o sprzedaży detalicznej z USA oczekiwania na podwyżki stóp Fed spadły
  • Metale szlachetne kontynuują wzrosty z piątku
  • Złoto utrzymało się powyżej 200-sesyjnej, wykładniczej średniej EMA200 na interwale dziennym

Ceny złota otworzyły tydzień na globalnych rynkach wzrostami - złoto notuje skok o 0,5% do ok. 4400 USD i kontynuuje piątkową zwyżkę, a srebro skacze o blisko 1,5%. Metalom szlachetnym spodobał się ostatni zestaw danych makro z USA. a

  • Piątkowe dane wskaząły nieoczekiwany spadek sprzedaży detalicznej w USA i słabsze nastroje konsumentów w ankiecie Uniwersytetu Michigan
  • Dane te przyszły po "uspokajających" raportach o inflacji CPI i PPI za lipiec
  • Ostatnie NFP wypadło rozczarowująco, a złoto wydaje się reagować na wycofywanie jastrzębich zakładów na jesienne decyzje Fed

Wykres cen złota (H4, D1)

Na wykresie 4-godzinowym widzimy, że złoto utrzymało się powyżej 4300 USD za uncję i niedawno zatrzymało spadki na tym istotnym poziomie z perspektywy zniesień Fibonacciego (23,6). RSI i MACD wydają się zostawiać jeszcze miejsce do wzrostów, a ważny opór Fibo przebiega w pobliużu ok. 4600 USD, gdzie widzimy też silniejsze price action (konsolidację z maja przed falą spadków).

 

Źródło: xStation5

Na interwale dziennym widzimy, że okolice 4300 USD są tym ważniejsze, ponieważ to tu przebiega 200-sesyjna EMA200 (czerwona linia). Po chwilowym spadku poniżej tej średniej, złoto szybko wróciło do wzrostu. Sama bliskość EMA200 wydaje się wskazywać, że w scenariuszu powrotu wzrostowego trendu, złoto wciąż posiada sporo miejsca, by rosnąć - zwłaszcza jeśli oczekiwania co do polityki Fed i EBC staną się bardziej gołębie, a ropa zacznie stopniowo spadać do okolic 70 - 80 USD za baryłkę.

Źródło: xStation5

Eryk Szmyd

Analityk Rynków Finansowych

Eryk Szmyd od 2021 roku jest analitykiem rynków finansowych w XTB. Na co dzień przygotowuje analizy i materiały edukacyjne dotyczące Wall Street, globalnych akcji, surowców, kryptowalut oraz sektora technologicznego. Specjalizuje się w ocenie danych makro, wyników spółek i polityki banków centralnych na wyceny aktywów. W pracy wykorzystuje analizę fundamentalną, modele wyceny, analizę makroekonomiczną czy dane Commitment of Traders (COT). Ocenia, czy silne wzrosty i spadki cen mają uzasadnienie w fundamentach, analizując aktywa skrajnie wyprzedane lub wykupione zgodnie z podejściem kontrariańskim. Jest autorem licznych analiz rynkowych i artykułów edukacyjnych o inwestowaniu oraz rynkach finansowych; prywatnie interesuje się kryzysami, cyklami gospodarczymi i psychologią.

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