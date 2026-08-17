Złoto zyskuje i wraca do $4400 🗽 Metale liczą na gołębi Fed?

Ceny złota otworzyły tydzień na globalnych rynkach wzrostami - złoto notuje skok o 0,5% do ok. 4400 USD i kontynuuje piątkową zwyżkę, a srebro skacze o blisko 1,5%. Metalom szlachetnym spodobał się ostatni zestaw danych makro z USA. a

Piątkowe dane wskaząły nieoczekiwany spadek sprzedaży detalicznej w USA i słabsze nastroje konsumentów w ankiecie Uniwersytetu Michigan

Dane te przyszły po "uspokajających" raportach o inflacji CPI i PPI za lipiec

Ostatnie NFP wypadło rozczarowująco, a złoto wydaje się reagować na wycofywanie jastrzębich zakładów na jesienne decyzje Fed

Wykres cen złota (H4, D1)

Na wykresie 4-godzinowym widzimy, że złoto utrzymało się powyżej 4300 USD za uncję i niedawno zatrzymało spadki na tym istotnym poziomie z perspektywy zniesień Fibonacciego (23,6). RSI i MACD wydają się zostawiać jeszcze miejsce do wzrostów, a ważny opór Fibo przebiega w pobliużu ok. 4600 USD, gdzie widzimy też silniejsze price action (konsolidację z maja przed falą spadków).

Źródło: xStation5

Na interwale dziennym widzimy, że okolice 4300 USD są tym ważniejsze, ponieważ to tu przebiega 200-sesyjna EMA200 (czerwona linia). Po chwilowym spadku poniżej tej średniej, złoto szybko wróciło do wzrostu. Sama bliskość EMA200 wydaje się wskazywać, że w scenariuszu powrotu wzrostowego trendu, złoto wciąż posiada sporo miejsca, by rosnąć - zwłaszcza jeśli oczekiwania co do polityki Fed i EBC staną się bardziej gołębie, a ropa zacznie stopniowo spadać do okolic 70 - 80 USD za baryłkę.

Źródło: xStation5