czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Co to znaczy zająć pozycję długą?

Tematy powiązane:
Słownik
Czas czytania: 1 minut(y)
Zajęcie długiej pozycji na rynku oznacza kupno określonego instrumentu, oczekując, że jego cena będzie wzrastać na wartości.

Spis treści

Uzyskaj dostęp do platformy w ciągu kilku chwil

Otwórz konto

Co to znaczy zająć pozycję długą?

Jeżeli oczekujesz, że cena wybranego instrumentu będzie wzrastać na wartości, powinieneś zająć pozycję długą, innymi słowy, kupić dany instrument. Zajęcie pozycji długiej nie ma żadnego związku z tym, jak długo zamierzasz mieć otwartą daną transakcję przed jej zamknięciem. Jeżeli handlujesz na akcjach nie na CFD, wtedy zajęcie pozycji długiej jest równoznaczne z prawem do posiadania konkretnej akcji w przeciwieństwie do krótkiej sprzedaży. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak zająć pozycję długą lub krótką na platformie xStation, możesz znaleźć więcej informacji tutaj.

Przeciwieństwem zajęcia pozycji długiej jest zajęcie pozycji krótkiej

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Powiązane artykuły

1 minut
Procentowa zmiana (3M, 6M, 12M) wyjaśnienie

Czytaj dalej
2 minut
Co to jest dźwignia finansowa?

Czytaj dalej
2 minut
Jak wykorzystać raport NFP?

Czytaj dalej

Wybierz obszar, który Cię interesuje

Forex Surowce Indeksy Analiza techniczna Kryptowaluty Akcje Analiza fundamentalna CFD ETF Platforma Słownik Poradnik Usługi XTB Zostań Traderem Tech Blog

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację